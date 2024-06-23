Дьяченко: благодаря референдуму 1995-го мы избежали раскола общества по языковому признаку

Важная дата в политической жизни суверенной Беларуси. В 2024 году в нашей стране исполняется 30 лет институту президентства. Достижения за этот период уже вошли в учебники истории. 23 июня 1994 года завершился первый тур президентских выборов в самостоятельном государстве. Из шести кандидатов во второй тур прошли двое. С отрывом почти в три раза лидировал Александр Лукашенко, набрав 44,8 % голосов.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Начало 1990-х годов, был вообще крен в плане белорусизации, я не скажу, что она проводилась насильственно, тем не менее ускоренными, как мы говорим, форсированными темпами. Это вызывало в обществе неоднозначную реакцию. И подтверждение тому – необходимость вынесения языкового вопроса на референдум 1995 года. Кстати, благодаря этому референдуму мы избежали раскола общества по языковому признаку. Что впоследствии потом мы наблюдали в других регионах бывших стран Советского Союза, когда языковая тема, лингвистический вопрос послужил триггером для внутриполитического обострения, конфликта и начала гражданской войны в той же самой Украине.