Министр начинает день с пробежки в 05:30 утра. Поговорили с руководством МВД на спартакиаде

Новости Беларуси. В центре обучения МВД прошла милицейская спартакиада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее цель – не только определить, кто быстрее, выше и сильнее, но прежде всего пообщаться, сплотить коллектив. На спортивный праздник милиционеры приехали со всей страны, причем семьями. Поэтому и большинство конкурсов были командными. Среди болельщиков было много детей. Встреча прошла на свежем воздухе с участием школьников и лицеистов.

Я пришел на праздник, потому что мне это интересно. Мне интересно, как это проходит, мне интересно, какая физическая подготовка у работников МВД. Я знаю множество людей, которые обожают свою страну, обожают народ, который в ней живет.

Активный образ мероприятия мне нравится, поэтому мне, в принципе, весело. Иван Кубраков: МВД – это действительно сплочённый коллектив, который выполняет поставленные задачи Непринужденная обстановка и дух соперничества. На беговых дорожках все были равны, но в упорной борьбе опытные генералы не уступали молодым лейтенантам. Например, в итоге веломарафон выиграл первый заместитель министра Юрий Назаренко.

Юрий Назаренко, первый заместитель Министра внутренних дел Беларуси:

Всю свою службу с юности, смолоду всегда пытался отдавать себя спорту, физкультуре, здоровому образу жизни. Ну и сегодня такой прекрасный день, праздничный день для всего Министерства внутренних дел, получилась такая прекрасная, хорошая победа.

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:

Праздник добавляет такую торжественную атмосферу, объединяет все наши усилия. С учетом, что присутствуют все области сегодня и город Минск – это говорит о нашем единстве, о нашем общем порыве не только в спорте, но и в служебной деятельности.