Министр начинает день с пробежки в 05:30 утра. Поговорили с руководством МВД на спартакиаде

Новости Беларуси. В центре обучения МВД прошла милицейская спартакиада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В центре обучения МВД прошла милицейская спартакиада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее цель – не только определить, кто быстрее, выше и сильнее, но прежде всего пообщаться, сплотить коллектив. На спортивный праздник милиционеры приехали со всей страны, причем семьями. Поэтому и большинство конкурсов были командными. Среди болельщиков было много детей. Встреча прошла на свежем воздухе с участием школьников и лицеистов.
Я пришел на праздник, потому что мне это интересно. Мне интересно, как это проходит, мне интересно, какая физическая подготовка у работников МВД.
Я знаю множество людей, которые обожают свою страну, обожают народ, который в ней живет.
Активный образ мероприятия мне нравится, поэтому мне, в принципе, весело.
Иван Кубраков: МВД – это действительно сплочённый коллектив, который выполняет поставленные задачи
Непринужденная обстановка и дух соперничества. На беговых дорожках все были равны, но в упорной борьбе опытные генералы не уступали молодым лейтенантам. Например, в итоге веломарафон выиграл первый заместитель министра Юрий Назаренко.
Юрий Назаренко, первый заместитель Министра внутренних дел Беларуси:
Всю свою службу с юности, смолоду всегда пытался отдавать себя спорту, физкультуре, здоровому образу жизни. Ну и сегодня такой прекрасный день, праздничный день для всего Министерства внутренних дел, получилась такая прекрасная, хорошая победа.
Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:
Праздник добавляет такую торжественную атмосферу, объединяет все наши усилия. С учетом, что присутствуют все области сегодня и город Минск – это говорит о нашем единстве, о нашем общем порыве не только в спорте, но и в служебной деятельности.
Все милицейские чины в спортивной форме – речь идет не только об одежде. Например, министр признался журналистам, что день он начинает с утренней пробежки в 05:30 утра. Активность сегодня смогли проявить тысячи человек. Пропуском стали спортивный стиль одежды и хорошее настроение.