«Были весьма откровенны, увидев Светлану Тихановскую». Вован и Лексус в эфире СТВ рассказали о пранке над руководством NED

Новости Беларуси. В программе «Тайные пружины политики» на СТВ Вован и Лексус – Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.
Новости Беларуси. В программе «Тайные пружины политики» на СТВ Вован и Лексус – Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.
Алексей Столяров:
Мы звонили в Национальный фонд по поддержке демократии американский. Это американская структура НКО, которая финансируется Конгрессом США через Госдеп и Агентство международного сотрудничества USAID. И это такое как бы негосударственное НКО, тем не менее оно полностью состоит в совете директоров в основном из бывших либо действующих государственных американских функционеров. НКО это возглавляет Карл Гершман, который находится во главе этой организации с 1983 года, его еще Рейган поставил на этот пост. Ну и, соответственно, NED прославился тем, что они финансировали такие гражданские активности на Ближнем Востоке, на Балканах, в Югославии, соответственно, Украине. И вот, как мы сейчас прекрасно слышали, в самой Беларуси.
Владимир Кузнецов:
Они, в принципе, были весьма откровенны, увидев Светлану Тихановскую так называемую. У них даже не было подозрений, что что-то не то, они с радостью начали рассказывать нашей псевдосветлане, как они работают с Беларусью, как они работают с протестной активностью, сколько и где у них, в каких городах ведется наиболее активная деятельность. И о том, что они уже несколько десятилетий работают с Беларусью, а те организации, допустим, которые запрещены, они находятся территориально в Украине и действуют через Украину.
Алексей Столяров:
С момента распада Советского Союза NED сотрудничал с белорусскими коллективами довольно тесно. Как они сказали: «30 лет мы работаем по Беларуси». Сетка у них довольно обширная, они в этом сами признаются, не только в Беларуси, но и в России. Но в России им, конечно, сложнее работать, поскольку у нас определенное законодательство сейчас ужесточили, и некоторые эти организации признали нежелательными. Тем не менее они все 1990-е годы сеяли свои какие-то сетки, тех людей, которых так или иначе они могли считать своими.
Более того, NED – это организация, которая финансирует обучение в различных программах студенческих и не только студенческих. В Йеле они финансируют программу воспитания мировых лидеров. И они довольно профессиональные ребята, поскольку уже у них выработана своя стратегия. Вот в этом, наверное, стоит у них нам поучиться тому, как действовать за рубежом, используя мягкую силу, как можно действовать с наиболее активными гражданами других стран, чтобы их на свою сторону переманивать. Они знают, как это работает, как работает психология, как можно на темах довольно чувствительных, как коррупция или еще на чем-то, делать какие-то свои дальнейшие активности. Как можно воздействовать на трудовые коллективы. Как они сказали, сейчас многие работают в Украине.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Как вы считаете, что нам теперь со всем этим делать?
Владимир Кузнецов:
Я думаю, что по каким-то направлениям необходимо работать, потому что, судя из того диалога, что мы провели с руководством NED, они прекрасно себя чувствуют в Беларуси и работают в Украине. Я думаю, что властям Беларуси надо принимать какие-то меры, чтобы исключить это влияние США на внутренние дела Беларуси. Такого внешнего воздействия просто не должно быть, потому что здесь задача национальной безопасности, и, конечно же, это угроза суверенитету страны. Потому что какой-то непонятный фонд, который связан с секретными организациями США, который вот так может финансировать каких-то людей, устраивает протесты, устраивает чуть ли не переворот. Конечно, этого просто не должно существовать как в России, так и в Беларуси. В принципе в любой стране.