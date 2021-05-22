«Были весьма откровенны, увидев Светлану Тихановскую». Вован и Лексус в эфире СТВ рассказали о пранке над руководством NED

Алексей Столяров:

Мы звонили в Национальный фонд по поддержке демократии американский. Это американская структура НКО, которая финансируется Конгрессом США через Госдеп и Агентство международного сотрудничества USAID. И это такое как бы негосударственное НКО, тем не менее оно полностью состоит в совете директоров в основном из бывших либо действующих государственных американских функционеров. НКО это возглавляет Карл Гершман, который находится во главе этой организации с 1983 года, его еще Рейган поставил на этот пост. Ну и, соответственно, NED прославился тем, что они финансировали такие гражданские активности на Ближнем Востоке, на Балканах, в Югославии, соответственно, Украине. И вот, как мы сейчас прекрасно слышали, в самой Беларуси.

Они с радостью начали рассказывать нашей псевдосветлане, как они работают с Беларусью

Владимир Кузнецов:

Они, в принципе, были весьма откровенны, увидев Светлану Тихановскую так называемую. У них даже не было подозрений, что что-то не то, они с радостью начали рассказывать нашей псевдосветлане, как они работают с Беларусью, как они работают с протестной активностью, сколько и где у них, в каких городах ведется наиболее активная деятельность. И о том, что они уже несколько десятилетий работают с Беларусью, а те организации, допустим, которые запрещены, они находятся территориально в Украине и действуют через Украину.

Стоит у них поучиться тому, как действовать за рубежом, используя мягкую силу

Алексей Столяров:

С момента распада Советского Союза NED сотрудничал с белорусскими коллективами довольно тесно. Как они сказали: «30 лет мы работаем по Беларуси». Сетка у них довольно обширная, они в этом сами признаются, не только в Беларуси, но и в России. Но в России им, конечно, сложнее работать, поскольку у нас определенное законодательство сейчас ужесточили, и некоторые эти организации признали нежелательными. Тем не менее они все 1990-е годы сеяли свои какие-то сетки, тех людей, которых так или иначе они могли считать своими.