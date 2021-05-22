Иван Кубраков: МВД – это действительно сплочённый коллектив, который выполняет поставленные задачи

Ее цель – не только определить, кто быстрее, выше и сильнее, но прежде всего пообщаться, сплотить коллектив. На спортивный праздник милиционеры приехали со всей страны, причем семьями, поэтому и большинство конкурсов были командными.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Я буду очень рад, если для кого-то из этих мальчишек и девчонок, которые сегодня присутствуют на данном спортивном празднике, это будет определенный толчок в выборе профессии. Профессия, конечно, сотрудника органов внутренних дел. Сегодня нас здесь поддерживают и патриоты Беларуси, которые принимают участие и поддерживали наших сотрудников, особенно подразделения ОМОНа, в те трудные дни в 2020 году. Это очень приятно. Мы их пригласили, они присутствуют на данном празднике.

Вообще спорт живет в каждом человеке, да, кто-то больше, кто-то меньше занимается спортом. Спорт – это не просто физическая культура, это здоровье, это спортивный дух, это командный дух, что сегодня необходимо для Министерства внутренних дел. И наша сплоченная команда уже неоднократно доказала во всех ситуациях, что Министерство внутренних дел – это действительно сплоченный коллектив, который выполняет поставленные задачи.