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Иван Кубраков: МВД – это действительно сплочённый коллектив, который выполняет поставленные задачи

22 мая 2021 18:29
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Новости Беларуси. Сильные духом и телом силовики. В центре обучения МВД прошла милицейская спартакиада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков: МВД – это действительно сплочённый коллектив, который выполняет поставленные задачи-1

Ее цель – не только определить, кто быстрее, выше и сильнее, но прежде всего пообщаться, сплотить коллектив. На спортивный праздник милиционеры приехали со всей страны, причем семьями, поэтому и большинство конкурсов были командными. 

Иван Кубраков: МВД – это действительно сплочённый коллектив, который выполняет поставленные задачи-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Я буду очень рад, если для кого-то из этих мальчишек и девчонок, которые сегодня присутствуют на данном спортивном празднике, это будет определенный толчок в выборе профессии. Профессия, конечно, сотрудника органов внутренних дел. Сегодня нас здесь поддерживают и патриоты Беларуси, которые принимают участие и поддерживали наших сотрудников, особенно подразделения ОМОНа, в те трудные дни в 2020 году. Это очень приятно. Мы их пригласили, они присутствуют на данном празднике.

Вообще спорт живет в каждом человеке, да, кто-то больше, кто-то меньше занимается спортом. Спорт это не просто физическая культура, это здоровье, это спортивный дух, это командный дух, что сегодня необходимо для Министерства внутренних дел. И наша сплоченная команда уже неоднократно доказала во всех ситуациях, что Министерство внутренних дел это действительно сплоченный коллектив, который выполняет поставленные задачи.

Иван Кубраков: МВД – это действительно сплочённый коллектив, который выполняет поставленные задачи-7

Все милицейские чины в спортивной форме – речь идет не только об одежде. Например, министр признался журналистам, что день он начинает с утренней пробежки в 05:30 утра. 

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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