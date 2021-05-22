О чём переговаривались лётчики Як-130 в последнюю минуту? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Прерванный полет Як-130 экипажа Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко. Аудиозапись радиоэфира последней минуты в распоряжении телеканала СТВ.
Новости Беларуси. Прерванный полет Як-130 экипажа Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко. Аудиозапись радиоэфира последней минуты в распоряжении телеканала СТВ.
Об этом и не только расскажут корреспонденты СТВ. Подробности смотрите в видеоматериале.
Смотрите 23 мая в 19:30 самые важные темы минувших семи дней в программе «Неделя» на телеканале СТВ.