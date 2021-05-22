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О чём переговаривались лётчики Як-130 в последнюю минуту? Анонс программы «Неделя»

22 мая 2021 16:53
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Новости Беларуси. Прерванный полет Як-130 экипажа Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко. Аудиозапись радиоэфира последней минуты в распоряжении телеканала СТВ.

О чём переговаривались лётчики Як-130 в последнюю минуту? Анонс программы «Неделя»-1

Об этом и не только расскажут корреспонденты СТВ. Подробности смотрите в видеоматериале.

О чём переговаривались лётчики Як-130 в последнюю минуту? Анонс программы «Неделя»-4

Смотрите 23 мая в 19:30 самые важные темы минувших семи дней в программе «Неделя» на телеканале СТВ.

# Крушение # общество # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Фотофакт

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