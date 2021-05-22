Григорий Азарёнок о разговоре российских пранкеров с NED: вы смеялись над кукловодами? Вот их показания

Курьезный случай произошел на этой неделе. Российские пранкеры Вован и Лексус от имени Светланы Тихановской дозвонились до руководства американского Национального фонда демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Откровения, которые прозвучали в разговоре, однозначно указывают на истинных организаторов беспорядков в Беларуси. Какие выводы мы можем сделать? Авторская программа «Тайные пружины политики». Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Скользкий и мерзкий подонок – то есть тот, ползает по дну – американский спрут своими щупальцами пытается нас задушить. Мы должны их разрубить, да так, чтобы больше не смел сюда соваться. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Григорий Азаренок:

Тупые змагары думают, что весь мир, особенно западный, – это райская цветочная полянка, населенная добрыми эльфами и хоббитами, и только им не повезло родиться в Беларуси. Но классика геополитики – от Маккиндера и Хаусхофера до Хайдеггера – однозначно утверждает: в мире идет постоянная, непрекращающаяся война цивилизации моря против цивилизации суши. Так было во времена державного Рима и пиратского Карфагена, так было в эпоху лукавой Венеции и имперской Византии, так продолжается и сейчас. Морские гады стремятся нас окружить, закрыть в кольце анаконды, а затем покорить и уничтожить. Но в открытом и честном бою они обречены на провал. И тысячелетиями они изобретают и совершенствуют лукавые тактики. Подкуп и развращение элиты, вербовки, яд и кинжал для лидеров, разложение общества. Сейчас в авангарде разрушительных технологий мягкая сила – фонды и НКО. Григорий Азаренок:

На днях российские пранкеры Вован и Лексус от имени Тихановской дозвонились до сотрудников Национального фонда демократии. Задорнов был прав – американцы тупые – и они разболтали все.

Нина Огнянова:

Спасибо, Карл! Рада виртуально познакомиться, мисс Тихановская. Мы работали в основном с партнерами на востоке страны, как сказал Карл, в Витебске, Гомеле и Могилеве более чем два десятилетия, и мы поддерживаем центры НКО во всех этих городах, которые впоследствии работают с местными инициативами и мелкими программами. Григорий Азаренок:

Слушайте, змагары, это говорит не Пустовой, не БТ и КГБ, это говорит Нина Огнянова, старший программный офицер, осуществляющий подрывную деятельность против Беларуси. Кушайте, не обляпайтесь.

Нина Огнянова:

И мы верим, мы видели это, что люди, которые проходили тренинги в этих центрах, кто был в контакте с ними, кто обучался и был вовлечен, сейчас подняли знамя и стали организовывать общество, стали вовлекать и вдохновлять людей на публичное участие. И, как сказал Карл, мы верим в то, что то долгое время, потраченное не укрепление доверительных отношений с нашими партнерами в Беларуси, определенно привело к событиям прошлого лета. Григорий Азаренок:

Вы смеялись над кукловодами? Вот они. Вот их лица. Вот их показания. Как правило, это люди, аффилированные с ЦРУ. Они прямо назвали все организации, которые взрастили здесь бунт. Все эти мовы нановы и симбал.баи, тутбайки и медиа клюбы – все это вражеская агентура, колониальная сеть, которая работает на разрушение нашей страны. Они должны быть уничтожены.

Нина Огнянова:

Может, мы неправы, можете поправить, но мы не верим, что такое вдохновленное и воодушевленное движение появилось из ниоткуда, что оно появилось за одну ночь. Мы, конечно, скромные, но мы внесли значительный вклад в усиление гражданских активистов, чтобы они сделали важную работу. Григорий Азаренок:

Вы слышали? Вы думаете, что шатались по улицам и перекрывали дороги сами? Ваши кураторы прямо говорят, что вы лошки-петушки, а все это взрастили они. Прямо с американской прямолинейной непосредственностью. Там еще много – и про рабочее движение, и про журналистику, и про фонды, и про бабки. Посмотрите ролик полностью. А мы связались с теми, кто развел змагарских кураторов. Вован и Лексус на связи с программой «Тайные пружины политики». Владимир Кузнецов: властям Беларуси надо принимать меры, чтобы исключить влияние США на внутренние дела