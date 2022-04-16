Прямой эфир

Какой масштабный проект предлагает реализовать на Кургане Славы Федерация профсоюзов Беларуси?

16 апреля 2022 15:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый масштабный проект предлагает реализовать на Кургане Славы Федерация профсоюзов Беларуси. Выставочный диорамный комплекс, который расскажет посетителям про операцию «Багратион». Более 10 лет назад организация взяла шефство над этим символом Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Какой масштабный проект предлагает реализовать на Кургане Славы Федерация профсоюзов Беларуси?-1

Работы же по благоустройству ведутся постоянно. Профсоюзы обновляют информационные стенды, укладывают плитку, ремонтируют ступени, обновляют военную технику, чтобы к майским праздникам все было в идеальном состоянии. Субботник 16 апреля – еще и повод обсудить задуманную инициативу.  

Какой масштабный проект предлагает реализовать на Кургане Славы Федерация профсоюзов Беларуси?-4

Дмитрий Горбачев, советник главного управления по культуре и общественной работе Федерации профсоюзов Беларуси:  
Это, во-первых, для нас еще одна очень хорошая возможность побывать всем вместе коллективом, во-вторых, поработать, сделать благое, доброе дело, особенно на таком действительно святом, знаковом месте для каждого гражданина Республики Беларусь, для каждого патриота.  

Какой масштабный проект предлагает реализовать на Кургане Славы Федерация профсоюзов Беларуси?-7

Субботники отраслевых профактивов состоялись по всей стране. Добровольцы приводили в порядок территории братских кладбищ, мемориалов и памятных мест.  

Читайте также:  

Михаил Орда: «Курган Славы находится в очень хорошем, очень ухоженном состоянии»  

Сергеенко: «Карательная операция оборвала жизни 196 человек, которые проживали здесь тихой, спокойной, мирной жизнью»  

Игорь Луцкий: «Субботник – это тоже традиция. Труд на благо, кто же против будет?»  

# Субботники в Беларуси # общество # Дмитрий Горбачев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я понял, что мечта состоялась». Каким был первый полёт Александра Лукьяновича?
16 апреля 2022 15:40

«Я понял, что мечта состоялась». Каким был первый полёт Александра Лукьяновича?

Ожидается от +1 до +15°С, пасмурно и дожди. Погода в Беларуси на неделю с 18 по 24 апреля
16 апреля 2022 15:16

Ожидается от +1 до +15°С, пасмурно и дожди. Погода в Беларуси на неделю с 18 по 24 апреля

От керамики до соломенных фигур. На выставке народных ремёсел в Минске показывают занятия наших предков
16 апреля 2022 15:08

От керамики до соломенных фигур. На выставке народных ремёсел в Минске показывают занятия наших предков