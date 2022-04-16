Какой масштабный проект предлагает реализовать на Кургане Славы Федерация профсоюзов Беларуси?

Новости Беларуси. Новый масштабный проект предлагает реализовать на Кургане Славы Федерация профсоюзов Беларуси. Выставочный диорамный комплекс, который расскажет посетителям про операцию «Багратион». Более 10 лет назад организация взяла шефство над этим символом Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы же по благоустройству ведутся постоянно. Профсоюзы обновляют информационные стенды, укладывают плитку, ремонтируют ступени, обновляют военную технику, чтобы к майским праздникам все было в идеальном состоянии. Субботник 16 апреля – еще и повод обсудить задуманную инициативу.