Министр финансов рассказал, при каких условиях будут поддерживать бюджетные организации

Новости Беларуси. Главе государства представили проект указа об оплате труда бюджетников. Речь идет об организациях, которые зарабатывали на внебюджетной деятельности, то есть оказывали платные услуги населению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бюджетные средства будут привлекаться только в случае крайней необходимости.
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Разработчики документа считают, что большинство организаций смогут справиться с ситуацией самостоятельно за счет перераспределения средств, сокращения расходов и восстановления внебюджетной деятельности.
Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Для того, чтобы сохранить коллективы, поддержать людей, которые заняты на оказании платных услуг, необходимо принимать меры. Но это, по поручению Президента, будет делаться в условиях очень жестких бюджетных ограничений. То есть речь идет о том, что, во-первых, необходимо сохранять работу, искать новые пути для зарабатывания денег, привлекать население, восстанавливать внебюджетные доходы. Только в том случае, если эта деятельность окажется невыполненной по объективным причинам, только тогда в поддержку будет вступать бюджет.
Одна из норм документа касается поддержания заработной платы не ниже размера минимальной, а также соответствующих доплат в случае вынужденной неполной занятости или простоя. Проект указа Президент поддержал.