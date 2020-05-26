Министр финансов рассказал, при каких условиях будут поддерживать бюджетные организации

Новости Беларуси. Главе государства представили проект указа об оплате труда бюджетников. Речь идет об организациях, которые зарабатывали на внебюджетной деятельности, то есть оказывали платные услуги населению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бюджетные средства будут привлекаться только в случае крайней необходимости.

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Разработчики документа считают, что большинство организаций смогут справиться с ситуацией самостоятельно за счет перераспределения средств, сокращения расходов и восстановления внебюджетной деятельности.