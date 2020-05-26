Президент Беларуси: мы ещё не знаем, где дно и когда оно наступит, как будет развиваться ситуация эпидемическая

Новости Беларуси. В условиях пандемии предприятия и организации должны сделать все возможное, чтобы сохранить коллективы и доходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главе государства представили проект указа об оплате труда бюджетников. Речь идет об организациях, которые зарабатывали на внебюджетной деятельности, то есть оказывали платные услуги населению. Это, например, медицинские учреждения, спортивные, а также сфера культуры. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации спрос на услуги упал. В результате организации столкнулись с трудностями в выплате зарплат. Министр финансов рассказал, при каких условиях будут поддерживать бюджетные организации Президент еще раз напомнил: средства должны получить лишь те, кто действительно нуждается в поддержке и по объективным причинам не может заработать самостоятельно. То есть подходить к вопросу нужно дифференцировано. Важно создавать условия и стимулировать организации зарабатывать. Мера временная, однако сколько продлится такая ситуация, спрогнозировать сложно, ведь зависит это не только и не столько от обстановки внутри страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот вирус и пандемия повлияли на отрасли соответствующие, на экономику, в том числе и на сферу оказания услуг. В данном случае – услуги, которые оказывают бюджетные организации. К примеру, какой-то спортивный объект оказывал услуги, за это население платило. В связи с коронавирусом население меньше стало посещать или вообще не посещает этот спортивный объект. Возник вопрос: а с чего платить зарплату людям, которые оказывали эти услуги? И так далее, это я один такой пример привел.

На этот счет я уже высказывался. Мы еще не знаем, где то дно и когда оно наступит. Как будет развиваться в мире – дело не в Беларуси даже сейчас – ситуация эпидемическая. И если мы сейчас начнем оказывать всем, кто может работать, но не работает в силу этой ситуации, то, не дай бог, это протянется до зимы – что мы будем делать в октябре? И потом, я приводил пример по поводу этих спортивных объектов. А кто сегодня запрещал спортивным объектам работать? Никто. Работайте на улице. В зале не можете работать, маски надо надевать, еще что-то? Работайте на улице. Ищите варианты, как – я приводил пример – делают рестораны. Не ходят люди в рестораны – домой везут обед, на дом заказывают. Так и здесь: надо вертеться, надо крутиться.