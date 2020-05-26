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Президент Беларуси: мы ещё не знаем, где дно и когда оно наступит, как будет развиваться ситуация эпидемическая

26 мая 2020 14:08
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Новости Беларуси. В условиях пандемии предприятия и организации должны сделать все возможное, чтобы сохранить коллективы и доходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: мы ещё не знаем, где дно и когда оно наступит, как будет развиваться ситуация эпидемическая-1

Главе государства представили проект указа об оплате труда бюджетников. Речь идет об организациях, которые зарабатывали на внебюджетной деятельности, то есть оказывали платные услуги населению. Это, например, медицинские учреждения, спортивные, а также сфера культуры. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации спрос на услуги упал. В результате организации столкнулись с трудностями в выплате зарплат.

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Президент еще раз напомнил: средства должны получить лишь те, кто действительно нуждается в поддержке и по объективным причинам не может заработать самостоятельно. То есть подходить к вопросу нужно дифференцировано. Важно создавать условия и стимулировать организации зарабатывать. Мера временная, однако сколько продлится такая ситуация, спрогнозировать сложно, ведь зависит это не только и не столько от обстановки внутри страны.

Президент Беларуси: мы ещё не знаем, где дно и когда оно наступит, как будет развиваться ситуация эпидемическая-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот вирус и пандемия повлияли на отрасли соответствующие, на экономику, в том числе и на сферу оказания услуг. В данном случае – услуги, которые оказывают бюджетные организации. К примеру, какой-то спортивный объект оказывал услуги, за это население платило. В связи с коронавирусом население меньше стало посещать или вообще не посещает этот спортивный объект. Возник вопрос: а с чего платить зарплату людям, которые оказывали эти услуги? И так далее, это я один такой пример привел.

Президент Беларуси: мы ещё не знаем, где дно и когда оно наступит, как будет развиваться ситуация эпидемическая-7

На этот счет я уже высказывался. Мы еще не знаем, где то дно и когда оно наступит. Как будет развиваться в мире – дело не в Беларуси даже сейчас – ситуация эпидемическая. И если мы сейчас начнем оказывать всем, кто может работать, но не работает в силу этой ситуации, то, не дай бог, это протянется до зимы – что мы будем делать в октябре?

И потом, я приводил пример по поводу этих спортивных объектов. А кто сегодня запрещал спортивным объектам работать? Никто. Работайте на улице. В зале не можете работать, маски надо надевать, еще что-то? Работайте на улице. Ищите варианты, как – я приводил пример – делают рестораны. Не ходят люди в рестораны – домой везут обед, на дом заказывают. Так и здесь: надо вертеться, надо крутиться.

Президент Беларуси: мы ещё не знаем, где дно и когда оно наступит, как будет развиваться ситуация эпидемическая-10

Но есть такие категории людей, которые работу найти не могут сегодня в силу объективных причин. Конечно, таких людей надо поддержать.

# Коронавирус # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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