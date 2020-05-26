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В Беларуси провели почти 473 тысячи тестов на коронавирус

26 мая 2020 12:14
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Новости Беларуси. Данные Минздрава по ситуации с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси провели почти 473 тысячи тестов на коронавирус-1

К 26 мая в Беларуси выздоровели и выписаны 15 086 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме

Всего с положительным результатом зарегистрировано 38 тысяч 59 человек. В белорусских лабораториях проведено почти 473 тысячи тестов.

В Беларуси провели почти 473 тысячи тестов на коронавирус-4

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 208 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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