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«И делает красивый цвет лица». Увлажняющая маска всего из 2 ингредиентов

26 мая 2020 12:52
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Лето – испытание для нашей кожи. От ультрафиолета она сохнет, закупориваются поры и появляются воспаления. Как подготовить кожу к лету, рассказали в программе «Плюс-минус».

Светлана Фирсова, косметолог-эстетист:
Летом такие негативные факторы, как повышенная влажность, пересушенный воздух, большое количество ультрафиолета негативно воздействуют на нашу кожу. Для того, чтобы снизить воздействие и улучшить нашу кожу, конечно, надо направлять всё на снижение расширенных пор. Это хорошее очищение. И, конечно же, гиперпигментация.

Очень важный момент:  SPF-защитой надо пользоваться за полчаса до выхода на солнышко, и каждые два часа его наносить заново.

Но после большого количества нахождения на воздухе кожа повреждается, пересушивается и тут важно увлажнять. Мы предлагаем вам сделать увлажняющую маску. Ингредиенты для этой маски найдутся у каждой хозяйки в домашних условиях. Смешиваем 1 ложку сметаны и 1 ложку мёда. Наносим на кожу шеи и лица тонким слоем.

«И делает красивый цвет лица». Увлажняющая маска всего из 2 ингредиентов-1

Маска шикарно увлажняет, питает, обезвоженную кожу насыщает полезными ингредиентами и делает красивый цвет лица.

«И делает красивый цвет лица». Увлажняющая маска всего из 2 ингредиентов-4

И завершаем нашу процедуру огуречной маской на глаза. Огуречная маска работает с мелкими морщинками.

# Косметология # общество # Светлана Фирсова

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