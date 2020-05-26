«И делает красивый цвет лица». Увлажняющая маска всего из 2 ингредиентов

Лето – испытание для нашей кожи. От ультрафиолета она сохнет, закупориваются поры и появляются воспаления. Как подготовить кожу к лету, рассказали в программе «Плюс-минус».

Светлана Фирсова, косметолог-эстетист:

Летом такие негативные факторы, как повышенная влажность, пересушенный воздух, большое количество ультрафиолета негативно воздействуют на нашу кожу. Для того, чтобы снизить воздействие и улучшить нашу кожу, конечно, надо направлять всё на снижение расширенных пор. Это хорошее очищение. И, конечно же, гиперпигментация.

Очень важный момент: SPF-защитой надо пользоваться за полчаса до выхода на солнышко, и каждые два часа его наносить заново.

Но после большого количества нахождения на воздухе кожа повреждается, пересушивается и тут важно увлажнять. Мы предлагаем вам сделать увлажняющую маску. Ингредиенты для этой маски найдутся у каждой хозяйки в домашних условиях. Смешиваем 1 ложку сметаны и 1 ложку мёда. Наносим на кожу шеи и лица тонким слоем.