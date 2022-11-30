Министр финансов: дефицит бюджета под контролем, мы понимаем, что с ним будем делать

Новости Беларуси. «Нулевое чтение» 30 ноября проходят документы, по которым страна будет жить в 2023-м. Проект бюджета, изменения в налогообложении и законопроект о расчетах внебюджетного фонда соцзащиты. В Овальном зале на совместное заседание собрались парламентарии и правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

Что касается дефицита, то традиционно это остатки заимствования, то есть никаких новых неизвестных инструментов применять мы не будем. 3,1 миллиарда – это где-то 1,4 % ВВП. Дефицит, который под контролем. Мы, учитывая имеющиеся источники, понимаем, что мы с ним будем делать.

Головченко: качество и уровень жизни граждан остаются безусловным приоритетом работы правительства. Подробности.

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