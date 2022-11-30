Прямой эфир

Министр финансов: дефицит бюджета под контролем, мы понимаем, что с ним будем делать

30 ноября 2022 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Нулевое чтение» 30 ноября проходят документы, по которым страна будет жить в 2023-м. Проект бюджета, изменения в налогообложении и законопроект о расчетах внебюджетного фонда соцзащиты. В Овальном зале на совместное заседание собрались парламентарии и правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр финансов: дефицит бюджета под контролем, мы понимаем, что с ним будем делать-1

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Что касается дефицита, то традиционно это остатки заимствования, то есть никаких новых неизвестных инструментов применять мы не будем. 3,1 миллиарда – это где-то 1,4 % ВВП. Дефицит, который под контролем. Мы, учитывая имеющиеся источники, понимаем, что мы с ним будем делать.

Головченко: качество и уровень жизни граждан остаются безусловным приоритетом работы правительства. Подробности.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Закон # общество # Юрий Селиверстов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С четырёх лет мечтал о профессии. Хирург из Слуцка провёл больше 17 тысяч операций
30 ноября 2022 13:50

С четырёх лет мечтал о профессии. Хирург из Слуцка провёл больше 17 тысяч операций

В Минской области ёлочные базары стартуют в 20-х числах декабря. Сколько будет стоить новогодняя красавица?
30 ноября 2022 13:47

В Минской области ёлочные базары стартуют в 20-х числах декабря. Сколько будет стоить новогодняя красавица?

Местечковый стрит-арт. Жители так необычно украсили свои дома, что их деревня стала популярной
30 ноября 2022 13:34

Местечковый стрит-арт. Жители так необычно украсили свои дома, что их деревня стала популярной