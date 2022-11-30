В Минской области ёлочные базары стартуют в 20-х числах декабря. Сколько будет стоить новогодняя красавица?

Новости Беларуси. Традиционные елочные базары в Слуцке стартуют в 20-х числах декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В районе уже определены делянки для вырубки новогодних деревьев. Приобрести живую зеленую красавицу можно будет на площадках у торговых центров, а также во всех лесничествах. В ассортименте – классические ели, сосны и туи, а также деревья в кадках и хвойные букеты. Цены праздничных деревьев будут варьироваться в зависимости от высоты. Напоминают в лесхозе и про административную ответственность за незаконную вырубку.

Екатерина Казун, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Слуцкого лесхоза: За незаконную рубку новогодних деревьев предусмотрено наказание – до 30 базовых. Также за каждое срубленное дерево будет штраф – одна базовая.

Елена Курьянович, заместитель руководителя Слуцкого лесхоза:

В городских торговых площадках будет цена новогодних деревьев варьироваться от 13 до 22 рублей. В лесничествах будет цена варьироваться от 12 рублей – это до метра, от метра до двух будет 15 рублей. И уже от 2 до 3 метров будет 19 рублей.

Кроме того, при покупке праздничного дерева специалисты расскажут, как ухаживать за колючей красавицей, чтобы она радовала как можно дольше.