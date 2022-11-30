С четырёх лет мечтал о профессии. Хирург из Слуцка провёл больше 17 тысяч операций

Новости Беларуси. Уникальный человек и высококлассный специалист. Слуцкий хирург Дмитрий Цариков посвятил профессии более 35 лет. На его счету 17,5 тысячи оперативных вмешательств и звание «Врач года Беларуси». Вот уже 25 лет он руководит хирургическим отделением Слуцкой центральной районной больницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С врачом, как говорят, от Бога познакомилась и наш корреспондент Дарья Седун.

Дарья Седун, корреспондент:

В слуцкой больнице Дмитрий Вячеславович Цариков работает уже 35 лет. В год проводит порядка 500 операций. За это время – сотни и тысячи спасенных жизней.

Сегодня Дмитрий Вячеславович Цариков известный хирург не только в Слуцке, но и центральном регионе. Кстати, врачом он решил стать уже в четыре года. И исправно шел к цели. Сейчас под его руководством в больнице выполняется целый спектр операций самой разной сложности.

Дмитрий Цариков, заведующий хирургическим отделением Слуцкой центральной районной больницы:

Выполняются практически все операции, которые выполняются в областных и республиканских учреждениях, разве что кроме пластики пищевода и трансплантации органов. А так, все остальное мы умеем и делаем.