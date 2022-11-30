Прямой эфир

С четырёх лет мечтал о профессии. Хирург из Слуцка провёл больше 17 тысяч операций

30 ноября 2022 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уникальный человек и высококлассный специалист. Слуцкий хирург Дмитрий Цариков посвятил профессии более 35 лет. На его счету 17,5 тысячи оперативных вмешательств и звание «Врач года Беларуси». Вот уже 25 лет он руководит хирургическим отделением Слуцкой центральной районной больницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С врачом, как говорят, от Бога познакомилась и наш корреспондент Дарья Седун.

С четырёх лет мечтал о профессии. Хирург из Слуцка провёл больше 17 тысяч операций-1

Дарья Седун, корреспондент:
В слуцкой больнице Дмитрий Вячеславович Цариков работает уже 35 лет. В год проводит порядка 500 операций. За это время сотни и тысячи спасенных жизней.

С четырёх лет мечтал о профессии. Хирург из Слуцка провёл больше 17 тысяч операций-4

Сегодня Дмитрий Вячеславович Цариков известный хирург не только в Слуцке, но и центральном регионе. Кстати, врачом он решил стать уже в четыре года. И исправно шел к цели. Сейчас под его руководством в больнице выполняется целый спектр операций самой разной сложности.

С четырёх лет мечтал о профессии. Хирург из Слуцка провёл больше 17 тысяч операций-7

Дмитрий Цариков, заведующий хирургическим отделением Слуцкой центральной районной больницы:
Выполняются практически все операции, которые выполняются в областных и республиканских учреждениях, разве что кроме пластики пищевода и трансплантации органов. А так, все остальное мы умеем и делаем.

С четырёх лет мечтал о профессии. Хирург из Слуцка провёл больше 17 тысяч операций-10

Два года назад Юрий Григорьевич Нечай попал в больницу с внутренним кровотечением. При биопсии выявили рак желудка. Именно Дмитрий Цариков экстренно провел операцию. Сейчас все хорошо.

Подробнее в видеоматериале.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Врачи Беларуси # общество # Дарья Седун # Дмитрий Цариков # Юрий Нечай # Ольга Игнатович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области ёлочные базары стартуют в 20-х числах декабря. Сколько будет стоить новогодняя красавица?
30 ноября 2022 13:47

В Минской области ёлочные базары стартуют в 20-х числах декабря. Сколько будет стоить новогодняя красавица?

Местечковый стрит-арт. Жители так необычно украсили свои дома, что их деревня стала популярной
30 ноября 2022 13:34

Местечковый стрит-арт. Жители так необычно украсили свои дома, что их деревня стала популярной

У гродненских спасателей появился аэрокатер «Пиранья»
30 ноября 2022 12:53

У гродненских спасателей появился аэрокатер «Пиранья»