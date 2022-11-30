Местечковый стрит-арт. Жители так необычно украсили свои дома, что их деревня стала популярной

Новости Беларуси. Сохраняя историю и колорит белорусской глубинки. Деревня с 500-летней историей и необычным названием Губы получила известность далеко за пределами Вилейского района, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. А все благодаря креативному подходу дачников к благоустройству. В деревенский стрит-арт они добавили мистики и загадочности.

Персонажи из детских мультфильмов, сказочные герои и как будто ожившие куклы. Нет, это не театральное представление, а всего лишь отдаленная деревня в глубинке Вилейского района с необычным названием Губы. Еще в 1800 году населенный пункт был центром староства с панским деревянным домом и пятью жителями. А самое первое упоминание деревни датируется 1552 годом. Об этом нам повествует табличка на камне, который встречает нас прямо на въезде. Здесь же расположены деревянный крест и информационный стенд с историей деревни, установленные по инициативе местных жителей.