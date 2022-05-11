Роман Головченко о ценах на стройматериалы: «Придёт уже отскок или движение назад по многим позициям»

Несмотря на экономическую турбулентность, строительство жилья с господдержкой будет выполнено в полном объеме. Нерушимой останется и главная формула – стоимость квадратного метра не должна превышать размер средней заработной платы. Сегодня Беларусь обеспечивает себя стройматериалами и необходимым для отрасли сырьем почти на 90 %.

Министр архитектуры высказался о росте цен на стройматериалы. Что делают в ведомстве? Читайте здесь.

Инвестиции, которые государство направило на развитие сферы, в новых условиях стали надежной подушкой безопасности. Кроме того, даже жесткие санкции не помешали подрасти цифрам по экспорту. Доля цемента увеличилась на 20 %, бетона – на 40 %. Между тем с конца года цены на материалы уверенно поползли вверх. Как их остановить, специалисты строительной отрасли решали за круглым столом в Могилеве.