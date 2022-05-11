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Роман Головченко о ценах на стройматериалы: «Придёт уже отскок или движение назад по многим позициям»

11 мая 2022 18:23
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Новости Беларуси. Проблемные вопросы строительной сферы обсуждали 11 мая в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Роман Головченко о ценах на стройматериалы: «Придёт уже отскок или движение назад по многим позициям»-1

Несмотря на экономическую турбулентность, строительство жилья с господдержкой будет выполнено в полном объеме. Нерушимой останется и главная формула – стоимость квадратного метра не должна превышать размер средней заработной платы. Сегодня Беларусь обеспечивает себя стройматериалами и необходимым для отрасли сырьем почти на 90 %.  

Министр архитектуры высказался о росте цен на стройматериалы. Что делают в ведомстве? Читайте здесь.  

Инвестиции, которые государство направило на развитие сферы, в новых условиях стали надежной подушкой безопасности. Кроме того, даже жесткие санкции не помешали подрасти цифрам по экспорту. Доля цемента увеличилась на 20 %, бетона – на 40 %. Между тем с конца года цены на материалы уверенно поползли вверх. Как их остановить, специалисты строительной отрасли решали за круглым столом в Могилеве.  

Роман Головченко о ценах на стройматериалы: «Придёт уже отскок или движение назад по многим позициям»-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:  
Придет уже отскок или движение назад по многим позициям, поэтому каких-то резких шагов мы не предпринимаем. То есть какого-то глобального регулирования или предельных цен, как мы поступали по продуктам питания, не планируется. Тем не менее будет принят в ближайшее время ряд нормативных документов, которые позволят держать под контролем.  

# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Юлия Мычка # Роман Головченко # Фотофакт

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