Министерство сосредоточится на повышении открытости своей работы. Новый министр юстиции Беларуси о планах и перспективах

Сергей Хоменко в свою очередь заявил, что министерство сосредоточится на повышении открытости своей работы и укреплении сотрудничества с подведомственными организациями.

Сергеенко на представлении нового министра юстиции: экзаменом на профессиональную и политическую зрелость стал прошлый год – подробнее здесь .

Новости Беларуси. В Министерстве юстиции 19 октября представили нового министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, накануне глава государства назначил на эту должность Сергея Хоменко.

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Я думаю, что каждый профессионал понимает, что задачи, поставленные главой государства, поставленные в том положении, которое утверждено указом главы государства, Министерству юстиции. Сегодня, когда выступал руководитель Администрации Президента, он достаточно четко сказал, что сегодня Министерство юстиции выполняет свои функции, исходя из оценки современной обстановки (социальной, политической). Конечно, необходимость в более оперативном решении вопросов, касающихся правового регулирования.

Бывший министр Олег Слижевский поздравил Сергея Хоменко с назначением и поблагодарил коллектив за плодотворную совместную работу.