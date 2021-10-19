Доклады озвучат по видеосвязи. О чём Президент Беларуси будет говорить с губернаторами?

Новости Беларуси. Большое совещание по ситуации с COVID-19 в Беларуси состоится 19 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.