Доклады озвучат по видеосвязи. О чём Президент Беларуси будет говорить с губернаторами?

Новости Беларуси. Большое совещание по ситуации с COVID-19 в Беларуси состоится 19 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Большое совещание по ситуации с COVID-19 в Беларуси состоится 19 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предстоит подробный анализ обстановки в каждом из регионов. По видеосвязи прозвучат доклады губернаторов. В областные студии пригласят и всех ответственных за медицину. Прозвучит и общая оценка обстановки от Минздрава. Его руководство, уполномоченные по регионам, специалисты и эксперты также приглашены во Дворец Независимости.
С 18 октября в стране приостановлено оказание плановой медпомощи в поликлиниках. Все силы направлены на борьбу с COVID-19. На паузу поставлено проведение медосмотров, обследований, скрининговых мероприятий, оказание реабилитационной помощи, лечение в отделениях дневного пребывания и оказание плановой стоматологической помощи. Также внесены изменения в график работы медучреждений и в рекомендации об организации оказания медпомощи пациентам коронавирусной инфекцией.
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