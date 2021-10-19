Сергеенко на представлении нового министра юстиции: экзаменом на профессиональную и политическую зрелость стал прошлый год

Новости Беларуси. В Министерстве юстиции 19 октября представили нового министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне глава государства назначил на эту должность Сергея Хоменко. Характеризуя его перед коллективом ведомства, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко отметил, что новый руководитель имеет богатый опыт в управлении кадрами.
Министерство сосредоточится на повышении открытости своей работы. Новый министр юстиции Беларуси о планах и перспективах – подробнее здесь.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Юристов толковых у нас много, и это демонстрирует ваш коллектив – коллектив непосредственно Министерства юстиции, стабильно работающий, выполняющий все те задачи, которые решали в предыдущие годы. И особенно своеобразным экзаменом на профессиональную зрелость и политическую стал прошлый год.
«Права на ошибку у вас нет». Что известно о новом министре юстиции? Читайте здесь.
Бывший министр Олег Слижевский поздравил Сергея Хоменко с назначением и поблагодарил коллектив за плодотворную совместную работу.