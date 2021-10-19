Сергеенко на представлении нового министра юстиции: экзаменом на профессиональную и политическую зрелость стал прошлый год

Министерство сосредоточится на повышении открытости своей работы. Новый министр юстиции Беларуси о планах и перспективах – подробнее здесь .

Накануне глава государства назначил на эту должность Сергея Хоменко. Характеризуя его перед коллективом ведомства, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко отметил, что новый руководитель имеет богатый опыт в управлении кадрами.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Юристов толковых у нас много, и это демонстрирует ваш коллектив – коллектив непосредственно Министерства юстиции, стабильно работающий, выполняющий все те задачи, которые решали в предыдущие годы. И особенно своеобразным экзаменом на профессиональную зрелость и политическую стал прошлый год.