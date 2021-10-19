Синоптики обещают ночные заморозки. Когда ждать первый снег?

Новости Беларуси. В Беларуси погода взяла курс на минус. На этой неделе синоптики обещают первый снег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А ночью заморозки до -3°С. 19 октября преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня местами по западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. А вот днем еще по-осеннему – до 5-11°C тепла.