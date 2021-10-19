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Теперь и в областных центрах. Акция «COVID-патруль» охватила всю Беларусь

19 октября 2021 06:44
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Новости Беларуси. Теперь и в областных центрах. Информационно-профилактическая акция «COVID-патруль» 19 октября выйдет за пределы столицы и охватит всю Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь и в областных центрах. Акция «COVID-патруль» охватила всю Беларусь-1

Жители Минска уже заметили волонтеров, которые появились в крупных торговых центрах, где оборудованы пункты вакцинации. Узнать их можно по специальным бейджам. Молодые люди рассказывают о важности вакцинирования и соблюдения масочного режима, ориентируют по местам, где можно привиться. В «COVID-патруль» вошли добровольцы из организации «Доброе сердце».

Теперь и в областных центрах. Акция «COVID-патруль» охватила всю Беларусь-4

Акция продлится до конца октября. К слову, в Минске появились дополнительные пункты вакцинации. Теперь их 98.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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