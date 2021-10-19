Теперь и в областных центрах. Акция «COVID-патруль» охватила всю Беларусь

Новости Беларуси. Теперь и в областных центрах. Информационно-профилактическая акция «COVID-патруль» 19 октября выйдет за пределы столицы и охватит всю Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Минска уже заметили волонтеров, которые появились в крупных торговых центрах, где оборудованы пункты вакцинации. Узнать их можно по специальным бейджам. Молодые люди рассказывают о важности вакцинирования и соблюдения масочного режима, ориентируют по местам, где можно привиться. В «COVID-патруль» вошли добровольцы из организации «Доброе сердце».