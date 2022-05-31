Мингорсуд проведёт заседание по делу супруги мужчины, который смертельно ранил офицера КГБ

Новости Беларуси. Минский городской суд 31 мая рассматривает вопрос о применении принудительных мер безопасности и лечения в отношении жены стрелка, смертельно ранившего сотрудника Комитета госбезопасности Дмитрия Федосюка. Заседание пройдет в закрытом режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жена Зельцера, который выстрелил в офицера, была задержана в качестве подозреваемой. По уголовному делу она проходит как лицо, совершившее общественно опасное деяние. Напомним, 28 сентября 2021 года во время проведения спецоперации по отработке адресов, где могли находиться потенциальные террористы, в одной из минских квартир особо опасный преступник из ружья открыл огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов. Погиб офицер КГБ.

Читайте также:

Погибший офицер КГБ Дмитрий Федосюк посмертно награждён орденом «За личное мужество»

Григорий Азаренок об убийстве сотрудника КГБ: они готовились к этому давно, они призывали к диверсиям и терактам

Николай Карпенков о ситуации, в которой погиб сотрудник КГБ: был женский голос, были угрозы, что с ребенком может что-то произойти