На 98 % защитит от недуга. Как вакцина поможет избежать последствий укуса клеща?

Казалось бы, такое маленькое насекомое, а столько проблем. Укус клеща несет огромную опасность для здоровья человека и может привести к необратимым последствиям. Паразиты могут быть переносчиками очень серьезных заболеваний. Согласно статистике, 20 % клещей заражены вирусом, то есть каждый пятый укус опасен.

Анна Конопацкая, старшая медсестра медицинского центра «Нордин»:

Клещевой энцефалит и лайм-боррелиоз, которые переносит, казалось бы, совсем маленькое насекомое, которое очень часто незаметно ни на нашем теле, ни на вещах, вообще незаметно, но может причинить столько боли, вреда и в дальнейшем даже привести к летальному исходу, если мы не заметили это сразу и не смогли диагностировать. Как можно защитить своих родных и близких, особенно когда мы не рядом? Всего лишь сделать одну прививку. Начать серию прививок, чтобы потом делать ее раз в 3-5 лет.

Такая прививка показана людям, проживающим на эндемичной территории. Специалистам, работающим в местности, где бывают вспышки инфекции, а также охотникам и любителям собирать грибы. Анна Конопацкая:

Пациент приходит и начинает вакцинацию из трех вакцин. Пациент приходит в назначенный день, получает первую вакцинацию. Через месяц он приходит второй раз, получает вторую вакцинацию. И через пять месяцев после первой вакцинации пациент получает третью вакцинацию. А дальше уже раз в три года либо же в пять лет. Как правило, первая ревакцинация происходит через три года, последующие серии – через пять лет как у взрослых, так и у детей.

Если случился контакт с клещом, заблаговременно сделанная прививка на 98 % защитит вас от недуга. Плановая профилактика может быть назначена в любое время. Но лучше всего проводить ее с таким расчетом, чтобы третья, завершающая вакцинация была выполнена к началу весны.