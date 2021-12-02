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Погибший офицер КГБ Дмитрий Федосюк посмертно награждён орденом «За личное мужество»

02 декабря 2021 17:00
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 2 декабря подписал Указ о награждении орденом «За личное мужество» сотрудника КГБ. Старший лейтенант Дмитрий Федосюк удостоен этой высокой награды посмертно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Погибший офицер КГБ Дмитрий Федосюк посмертно награждён орденом «За личное мужество»-1

Ольга Шерснева, СТВ:  
28 сентября он погиб при исполнении служебных обязанностей во время проведения спецоперации по поимке причастных к террористической и экстремистской деятельности. Боец подразделения «Альфа» стал жертвой одного из них.  

Погибший офицер КГБ Дмитрий Федосюк посмертно награждён орденом «За личное мужество»-4

В одной из квартир в Минске по оперативникам открыл огонь сотрудник IT-компании. Дмитрий вошел в квартиру первым и первым принял удар на себя. Преступник в упор расстрелял Дмитрия Федосюка, все это снимая на видео.  

Погибший офицер КГБ Дмитрий Федосюк посмертно награждён орденом «За личное мужество»-7

Фиксировать происходящее помогала супруга преступника. Очевидно, они готовились к циничному нападению. Стрелявший в сотрудника был ликвидирован. Его жена задержана. Но каким бы ни был вердикт, не вернуть Дмитрия Федосюка. Сына, мужа, отца (у него остались супруга и маленький ребенок), не вернуть бойца с позывным «Нирвана», бесценного специалиста спецподразделения. Не вернуть мужественного сына белорусской земли, которой он служил и за интересы которой сражался, не жалея собственной жизни.  

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# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Федосюк # Фотофакт

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