Погибший офицер КГБ Дмитрий Федосюк посмертно награждён орденом «За личное мужество»

Новости Беларуси. Президент Беларуси 2 декабря подписал Указ о награждении орденом «За личное мужество» сотрудника КГБ. Старший лейтенант Дмитрий Федосюк удостоен этой высокой награды посмертно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси 2 декабря подписал Указ о награждении орденом «За личное мужество» сотрудника КГБ. Старший лейтенант Дмитрий Федосюк удостоен этой высокой награды посмертно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Шерснева, СТВ:
28 сентября он погиб при исполнении служебных обязанностей во время проведения спецоперации по поимке причастных к террористической и экстремистской деятельности. Боец подразделения «Альфа» стал жертвой одного из них.
В одной из квартир в Минске по оперативникам открыл огонь сотрудник IT-компании. Дмитрий вошел в квартиру первым и первым принял удар на себя. Преступник в упор расстрелял Дмитрия Федосюка, все это снимая на видео.
Фиксировать происходящее помогала супруга преступника. Очевидно, они готовились к циничному нападению. Стрелявший в сотрудника был ликвидирован. Его жена задержана. Но каким бы ни был вердикт, не вернуть Дмитрия Федосюка. Сына, мужа, отца (у него остались супруга и маленький ребенок), не вернуть бойца с позывным «Нирвана», бесценного специалиста спецподразделения. Не вернуть мужественного сына белорусской земли, которой он служил и за интересы которой сражался, не жалея собственной жизни.
Читайте также:
Григорий Азаренок об убийстве сотрудника КГБ: они готовились к этому давно, они призывали к диверсиям и терактам
Николай Карпенков о ситуации, в которой погиб сотрудник КГБ: был женский голос, были угрозы, что с ребенком может что-то произойти
«Десантники выражают соболезнования родным». Минута молчания по погибшему офицеру КГБ прошла в Бресте