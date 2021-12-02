Погибший офицер КГБ Дмитрий Федосюк посмертно награждён орденом «За личное мужество»

Новости Беларуси. Президент Беларуси 2 декабря подписал Указ о награждении орденом «За личное мужество» сотрудника КГБ. Старший лейтенант Дмитрий Федосюк удостоен этой высокой награды посмертно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шерснева, СТВ:

28 сентября он погиб при исполнении служебных обязанностей во время проведения спецоперации по поимке причастных к террористической и экстремистской деятельности. Боец подразделения «Альфа» стал жертвой одного из них.