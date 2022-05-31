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«Исполнилась моя мечта». Вот как провели последний учебный день лучшие школьники Могилёва

31 мая 2022 07:58
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Новости Беларуси. Последний учебный день перед началом летних каникул лучшие школьники Могилева провели в удовольствие и с пользой. 30 ребят, ставшие победителями республиканских олимпиад, отправились в круиз по реке Днепр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Исполнилась моя мечта». Вот как провели последний учебный день лучшие школьники Могилёва-1

В Год исторической памяти учеников познакомили с историей родного города, приоткрыв закулисье таинственности и уникальности мест, чтобы подогреть интерес ребят к прошлому родного края. Испортить маленькое приключение не удалось даже погоде. Конкурсы и дискотека на борту теплохода сделали речную экскурсию яркой и незабываемой.  

«Исполнилась моя мечта». Вот как провели последний учебный день лучшие школьники Могилёва-4

Максим Сидоренко, учащийся Средней школы №37 Могилева:  
Исполнилась моя мечта. В 14 лет, когда я хотел в свой день рождения прокатиться с семьей на теплоходе, людей не набралось, и мы не поехали. А сегодня, мне буквально вчера сказали, что я поплыву на теплоходе. И я действительно был счастлив.  

«Исполнилась моя мечта». Вот как провели последний учебный день лучшие школьники Могилёва-7

Марина Загорская, учащаяся Могилевской гимназии №3:  
Мне очень понравилось, было очень здорово. Несмотря на то, что шел дождь, мы прекрасно провели время. Познакомились с новыми людьми. Было очень здорово.  

«Исполнилась моя мечта». Вот как провели последний учебный день лучшие школьники Могилёва-10

Круиз для победителей в Могилеве проходит впервые. Организаторы планируют превратить прогулку по реке в традицию для олимпийских звезд по учебным предметам.  

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# Последний звонок # общество # Максим Сидоренко # Марина Загорская # Фотофакт

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