«Исполнилась моя мечта». Вот как провели последний учебный день лучшие школьники Могилёва

Новости Беларуси. Последний учебный день перед началом летних каникул лучшие школьники Могилева провели в удовольствие и с пользой. 30 ребят, ставшие победителями республиканских олимпиад, отправились в круиз по реке Днепр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Год исторической памяти учеников познакомили с историей родного города, приоткрыв закулисье таинственности и уникальности мест, чтобы подогреть интерес ребят к прошлому родного края. Испортить маленькое приключение не удалось даже погоде. Конкурсы и дискотека на борту теплохода сделали речную экскурсию яркой и незабываемой.

Максим Сидоренко, учащийся Средней школы №37 Могилева:

Исполнилась моя мечта. В 14 лет, когда я хотел в свой день рождения прокатиться с семьей на теплоходе, людей не набралось, и мы не поехали. А сегодня, мне буквально вчера сказали, что я поплыву на теплоходе. И я действительно был счастлив.