Николай Карпенков о ситуации, в которой погиб сотрудник КГБ: был женский голос, были угрозы, что с ребёнком может что-то произойти

Новости Беларуси. Тему вероломного и циничного убийства сотрудника КГБ продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики 2.0» наш политический обозреватель Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, СТВ:

Каждый военнослужащий, каждый сотрудник милиции, внутренних войск, спецподразделений уходит на работу, и все прекрасно понимают, что однажды можно не вернуться. Но вот подготовиться к этому моменту невозможно ни родственникам, ни коллегам, ни сотрудникам, ни командирам. Как личный состав воспринимает такие вещи? «Каждого сотрудника жены, когда он уходит, крестят в спину и в окно смотрят, провожают»

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Личный состав, я скажу так, воспринимает такие вещи... Разные бывают ситуации. Есть ситуации задержания вооруженного преступника. Да, все спецподразделения, вставая утром, выезжая на ранние задания, когда еще весь город спит, конечно, молодые сотрудники где-то переживают, где-то к этому готовятся. Каждый ведет подчеркнуто праведный и справедливый образ жизни из сотрудников спецподразделений. Все исключительно культурные, вежливые, подготовленные, потому что прекрасно понимают, что мы ходим все под богом и нельзя грешить даже в мелочах, что бог тебя защитит в самую трудную минуту, ангел-хранитель всегда будет рядом. Знаете, спецназовцы – особые люди. Но уже с опытом, когда ты служишь, ты начинаешь учиться подальше засовывать все эти мысли и ты по-настоящему где-то начинаешь задумываться, что тебе предстоит работа – буквально за какие-то секунды до того, как это нужно сделать, и то до времени отсчета. Как только начинается отсчет, все, ты в движении, уже появляется азарт, ты действуешь. Николай Щёкин: «Давайте будем говорить откровенно: нам объявлена террористическая война» – подробнее здесь.

Спецназовцы – особые люди. Каждый сотрудник понимает, что это может случиться, он морально к этому готов. Побеждает тот, кто меньше всего боится умереть и кто к этому лучше подготовился. За нас за всех переживают наши семьи. Я знаю, что каждого сотрудника жены, когда он уходит, крестят в спину и в окно смотрят, провожают. Такие, знаете, особые вещи, когда этого касаться начинаешь, ты понимаешь, насколько это вообще все ментально, и в коллективе все друг друга поддерживают, всегда в коллективе в спецназе. И задача задаче рознь. Вооруженный преступник, террорист, самопожертвование во имя освобождения и так далее. Но какой-то вот гнилой змагар в этой ситуации, когда люди шли и готовы абсолютно ко всему, и стоило бы им только экипироваться – и все было бы по-другому, но они приняли такое решение, и это решение исключительно правильное. Был женский голос, были угрозы, что с ребенком может что-то произойти. И для того, чтобы не пугать в этой ситуации, а просто сделать все благородно, что вот мы заходим, мы открыты, посмотри, и оружия даже обнаженного не было в этой ситуации. И вот такая вот стрельба в упор, вот это вот кощунство. Вот это каждый себе простить не может, что кто-то, какая-то мразь, ничего не делающая абсолютно для своей страны, убивает сотрудника спецподразделений, который предназначен для защиты. Это особо подготовленные люди, которые должны стоять стеной и первые погибнуть в нашей стране, защищая народ. И какая-то вот просто тварь его в упор убивает из-под юбки, которая в это время отвлекает спецназ трансляциями.

Поэтому, вы знаете, вот эта мощнейшая отправная точка, которая в сердце у каждого из нас разделила эти события на до и после. И вот эти все комментаторы. После того, что было сказано и показано – это враги, но это враги особо циничные, которые заслуживают только физического уничтожения и никак иначе. Григорий Азаренок:

Николай Николаевич, мне вчера казалось, что пробито просто дно ада. У бойца позывной был Нирвана, и змагары вчера над этим так глумились. Они предлагали на ночь послушать песенку Nirvana. Как только они ни поливали грязью этого бойца в интернете, в Сети. Сегодня уже и видео повылазили. Цепкало сказал, что жалко, что он так мало забрал с собой сотрудников. «Он враг для нас до той секунды, когда он еще опасен»

Николай Карпенков:

Я много служу, 38 лет. Я знаю опытных спецназовцев. Даже когда в нашей работе происходит такое, что мы вынуждены применить оружие, где-то если ликвидированы бандиты, он повержен, уничтожен. Знаете, он враг для нас до той секунды, когда он еще опасен. Но с того момента, когда он обезврежен, когда убит человек, убит человек… Я скажу так, мы в этой ситуации – это же человек, есть какое-то у нас в сердце – закрываем лицо, мы стараемся не говорить обо всем об этом, мы никогда не позволяем себе никакой шутки в этой ситуации, стараемся даже на те фотографии, которые у нас есть, или на то видео на него не смотреть. Мы не допускаем себе никакого кощунства, потому что мы люди, мы с богом в сердце, бог над нами. Как можно над этим глумиться? Это нелюди, это реальные бесы-разрушители. И в этой ситуации это настолько заблудшие люди. Пусть вот простые люди, народ, увидит, кто тут в этой ситуации человек с благородным сердцем, а кто – нелюди. И вот тот, который убил, его оправдывают, его возводят в псевдогерои этот Латушко, эти комментаторы, Цепкало, эти абсолютные уроды, нелюди что-то комментируют, и они глумятся, и вот так вот плохо. Простой народ увидит: слава богу, что мы победили, выстояли, и вот эти подонки, мрази не пришли сюда к власти. Что бы было с нами со всеми, что бы было с простыми людьми, как бы они относились к тем проблемам, бедам простых людей, которые и есть наш белорусский народ? Это не люди, это микробы, которых каждый день доместосом миллиардами в унитазе смывают, к ним должно быть такое отношение и к их мнению. Но глумиться – вообще, это полное уродство.