Всемирный день без табака. Как обстоят дела с курением в Беларуси?

Однако несмотря на некоторое снижение употребления табака белорусами, все же более двух миллионов населения «дымят» регулярно. И показатель этот довольно высокий. Вызывает обеспокоенность мода на электронные сигареты среди молодежи, что побуждает работников Минздрава инициировать различные меры для борьбы с пагубной привычкой. Это и повышение акцизов на табак, и еще большее ужесточение антитабачного закона, регулярный надзор за количеством курильщиков в обществе.