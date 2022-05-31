Всемирный день без табака. Как обстоят дела с курением в Беларуси?

Новости Беларуси. Количество курящих мужчин в Беларуси снизилось на 5 %. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Количество курящих мужчин в Беларуси снизилось на 5 %. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако несмотря на некоторое снижение употребления табака белорусами, все же более двух миллионов населения «дымят» регулярно. И показатель этот довольно высокий. Вызывает обеспокоенность мода на электронные сигареты среди молодежи, что побуждает работников Минздрава инициировать различные меры для борьбы с пагубной привычкой. Это и повышение акцизов на табак, и еще большее ужесточение антитабачного закона, регулярный надзор за количеством курильщиков в обществе.
Ведь проблема давно перестала носить сугубо медицинский характер. Причем во всем мире. Сегодня по всей планете пройдут акции под знаком борьбы с агрессивной политикой производителей сигарет.