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Минчане рассказывают, насколько изменились их привычки в связи с коронавирусом

16 марта 2020 15:54
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Новости Беларуси. В Минске продолжают принимать дополнительные меры профилактики в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и объявленной в мире пандемией коронавируса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане рассказывают, насколько изменились их привычки в связи с коронавирусом -1

Усиленная уборка транспорта, установка дополнительных антисептических средств на предприятиях и в торговых точках. Специалисты настаивают на том, что гигиена превыше всего. А вот изменились ли привычки минчан, узнали наши корреспонденты.

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Минчане рассказывают, насколько изменились их привычки в связи с коронавирусом -4

Осторожничаем, да, моем руки чаще, пьем витамины и не ходим особо по массовым скоплениям.

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Минчане рассказывают, насколько изменились их привычки в связи с коронавирусом -7

Ничего абсолютно не изменилось. Все как было, так и осталось. Главное без паники.

Минчане рассказывают, насколько изменились их привычки в связи с коронавирусом -10

Стоит с трезвой головой ко всему относится, не пренебрегать какими-то правилами безопасности, но и поддаваться паническим рассуждениям тоже не стоит.

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Минчане рассказывают, насколько изменились их привычки в связи с коронавирусом -13

Стараемся меньше контактировать с людьми, в общественных местах реже находиться, ну и опять-таки руки почаще мыть. Все стандартное.

Минчане рассказывают, насколько изменились их привычки в связи с коронавирусом -16

Я считаю, что здесь 80 % паники и только 20 % чего-то истинного, что есть на самом деле. Поэтому для меня никак. Я не бегаю по магазинам, не закупаю ни консервы, ни крупы. Я считаю, что это все излишнее.

Минчане рассказывают, насколько изменились их привычки в связи с коронавирусом -19

Впрочем, многие минчане отказались от походов в кафе и рестораны, зато увеличились доходы сервисов доставки еды.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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