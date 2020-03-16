Минчане рассказывают, насколько изменились их привычки в связи с коронавирусом

Новости Беларуси. В Минске продолжают принимать дополнительные меры профилактики в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и объявленной в мире пандемией коронавируса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Усиленная уборка транспорта, установка дополнительных антисептических средств на предприятиях и в торговых точках. Специалисты настаивают на том, что гигиена превыше всего. А вот изменились ли привычки минчан, узнали наши корреспонденты. Минздрав: на медобследовании на коронавирус находятся более 2 600 граждан, включая студентов и первый уровень контактов

Осторожничаем, да, моем руки чаще, пьем витамины и не ходим особо по массовым скоплениям. Россия предложила тесты на выявление коронавируса. Президент Беларуси: «Ложку нефти не могли поделить, а тут – пожалуйста»

Ничего абсолютно не изменилось. Все как было, так и осталось. Главное – без паники.

Стоит с трезвой головой ко всему относится, не пренебрегать какими-то правилами безопасности, но и поддаваться паническим рассуждениям тоже не стоит. В Беларуси – 36 случаев заражения коронавирусом. Трёх человек медики готовят к выписке

Стараемся меньше контактировать с людьми, в общественных местах реже находиться, ну и опять-таки руки почаще мыть. Все стандартное.

Я считаю, что здесь 80 % паники и только 20 % чего-то истинного, что есть на самом деле. Поэтому для меня никак. Я не бегаю по магазинам, не закупаю ни консервы, ни крупы. Я считаю, что это все излишнее.