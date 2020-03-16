Россия предложила тесты на выявление коронавируса. Президент Беларуси: «Ложку нефти не могли поделить, а тут – пожалуйста»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы просто растерялись: откуда такая доброта со стороны России. То ложку нефти не могли поделить, а тут –пожалуйста. Я говорю: «Ты задал вопрос?» – «Да, задал». Говорит: «Ну вы же на границе». С Польшей – имеется в виду, наша общая сегодня граница России и Беларуси с Европейским союзом. Вы же там, говорит, с коронавирусом боритесь и очень правильно боритесь, вы же проверяете и тестируете подозреваемых людей, которые едут из Италии, Германии, Франции. Но мы действительно это делаем уже два месяца почти, как только этот сигнал пошел. На всех границах, кроме России, мы проверяем людей.

Вот они нас проспонсировали, благотворительность великая – 3 тысячи тестов.

То есть признали, что мы это делаем правильно. Поэтому Российской Федерации надо было в этой ситуации не закрывать границу с нами, а там на западной границе, под Брестом, нашей границе Союзного государства, помочь нам – и материально, и людскими ресурсами (у нас школа одна, и вирусологи одни и те же). Мы бы приняли эту помощь и там бы это контролировали при таком нашем контроле и отношении к проблеме. Давайте вместе это делать – нет, закрыли. Что ж, это их дело.

Александр Лукашенко о закрытии границы: «Думают, не дай бог, правительство Российской Федерации заразится»