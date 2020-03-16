Россия предложила тесты на выявление коронавируса. Президент Беларуси: «Ложку нефти не могли поделить, а тут – пожалуйста»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 16 марта провёл встречу с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и госсекретарём Совета безопасности Андреем Равковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Наша родная Россия закрыла границу с Беларусью». Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом у соседей
Президент также рассказал, что Россия накануне предлагала направить в нашу страну три тысячи тестов на выявление коронавируса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы просто растерялись: откуда такая доброта со стороны России. То ложку нефти не могли поделить, а тут –пожалуйста. Я говорю: «Ты задал вопрос?» – «Да, задал». Говорит: «Ну вы же на границе». С Польшей – имеется в виду, наша общая сегодня граница России и Беларуси с Европейским союзом. Вы же там, говорит, с коронавирусом боритесь и очень правильно боритесь, вы же проверяете и тестируете подозреваемых людей, которые едут из Италии, Германии, Франции. Но мы действительно это делаем уже два месяца почти, как только этот сигнал пошел. На всех границах, кроме России, мы проверяем людей.
Вот они нас проспонсировали, благотворительность великая – 3 тысячи тестов.
То есть признали, что мы это делаем правильно. Поэтому Российской Федерации надо было в этой ситуации не закрывать границу с нами, а там на западной границе, под Брестом, нашей границе Союзного государства, помочь нам – и материально, и людскими ресурсами (у нас школа одна, и вирусологи одни и те же). Мы бы приняли эту помощь и там бы это контролировали при таком нашем контроле и отношении к проблеме. Давайте вместе это делать – нет, закрыли. Что ж, это их дело.
Александр Лукашенко о закрытии границы: «Думают, не дай бог, правительство Российской Федерации заразится»
Нам надо сегодня определиться, что нам делать в этой ситуации, чтобы не пострадали ни люди, ни экономика. Я думаю: а что думает правительство России в этой ситуации? Ведь за год 110 млн тонн груза переместилось транзитом. Они что через Украину договорились возить? Так Украина давно закрылась. Через Прибалтику? Она тоже закрылась. Как они будут вообще эти грузы перемещать?
Может, нам подумать, а вдруг вирус в трубе с нефтью или природным газом?
70 млн тонн нефти транспортируют по нефтепроводу «Дружба» и по газопроводам. Вот чем думали люди, когда принимали такие решения?