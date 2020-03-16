История любви закончилась расстрелом почти 100 человек. Почему немцы расстреляли жителей белорусской деревни Застружье

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Год 1941-й. Григорий и Ксения любят друг друга беззаветно. Да вот только зажиточный отец девушки не хочет отдавать дочь за юношу-бедняка. Они долго встречаются тайком, а когда у них рождается дочь, родители все-таки соглашаются на женитьбу.

Это происходит уже в 1942-м, когда история их любви уже перестает быть похожей на сказку. Ведь женят Григория и Ксению еще и потому, что у семейных с детьми меньше шансов быть угнанными на работу в Германию.

Идем той стороной, где я живу. Посреди деревни идут четыре партизана. Спрашивают: «Немцы есть на свадьбе?» Мы говорим: «Есть». Они говорят: «Заведите нас». Мы отвечаем, что два на танцах, а один немец там, где сама свадьба. Они остановились, пошептались: «Идите туда, где музыка, танцы».

Свадьба идет своим чередом. Часть гостей уходит на танцы в соседнюю хату. С ними идут и двое подвыпивших немцев. Народные мстители решают стрелять в окна. В это время уже стемнело, и танцуют при тусклом свете керосиновой лампы. Иначе партизаны увидели бы, что пистолеты фашистов в это время просто висят в углу на ремнях. Два выстрела почти одновременно, и свет потух. Стекло с окон и уже паника. Одного убили насмерть, а другого ранили. Утром уже встаем, подымаемся. Деревня оцеплена. Кругом подвижные посты, пулеметы стоят на перекрестках. Почему их деревня попала в круг фашистского ада, жители Застружья понимают только тогда, когда к ним приходит немецкий переводчик.

На корявом русском языке он сказал: «По приказу фюрера мы должны за одного убитого немца расстрелять сто человек». Ведут уже тех, которых расстреливать, 97 человек, по улице. Их строят, раздевают в углу до нательного белья. Ходил немец и расстреливал в затылок из пистолета.

На деревянных домах домов жители Застружья висят списки жильцов. Благодаря им солдаты вермахта быстро составляют другой список – список смертников. Жених, невеста и их четырехмесячная дочь в нем первые.