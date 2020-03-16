Александр Лукашенко: «Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 16 марта провел встречу с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым. Тема совещания – закрытие Россией своей границы с Беларусью из-за коронавируса.
Глава государства обратил внимание на саму формулировку российской стороны: было заявлено не просто о введении контроля, а именно о закрытии границы. Ситуация требует внимания и необходимо подумать, как действовать.
Александр Лукашенко о закрытии границы: «Думают, не дай бог, правительство Российской Федерации заразится»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Cтранно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. Поэтому закрывать нечего. Наверное, у себя там они установили эту границу – это их дело. Но что странно звучит – закрыли, не просто ввели контроль там больных коронавирусом, еще чего-то. А вот взяли и закрыли.
Я из своего опыта хочу просто некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить.
Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, еще чего-то, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. Потому что после закрытия придет период, когда надо будет открывать. А я знаю, как это открывать. Я помню, как с Борисом Николаевичем Ельциным и Виктором Степановичем Черномырдиным (царствие им небесное, они, наверное, не представляют, но видят оттуда, что мы творим) вот они знают, как открывать потом. Это все очень непросто. Но мне пришлось этот период в своей жизни пережить, и я лично не хотел бы, чтобы это в моей жизни повторилось.
Белорусский лидер также выразил непонимание: если уж закрывать границу – это дело скорее не правительства. Такое решение должен принимать Президент. Александр Лукашенко уточнил, что пока не связывался с российским коллегой, но телефонный разговор между руководителями стран запланирован. Глава белорусского государства призвал российскую сторону и жителей двух стран не создавать панику, не усложнять и без того непростые отношения между нашими странами.
Александр Лукашенко:
Слушайте, ну если мы сейчас тоже закроем границу, а нам придется закрыть границу под Брестом, под Смоленском... Вы представляете, что произойдет?
Это до Кремля будут стоять в очереди фуры, это люди будут в бешенстве, это в Польше будет куча проблем.
Наверное, у нас какое-то количество автомобилей и людей находится – россиян и с Запада – для них тоже неудобство будет. Нам надо четко, определенно, сделав выводы, определиться, как будем действовать дальше. Единственное попрошу, я вчера и премьер-министру поручил, не должны пострадать люди. Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят – пусть закрываются. Нам надо очень тщательно к этому отнестись и вместе с правительством выработать комплекс мер.
Александр Лукашенко подытожил, что Беларусь в любом случае не может закрыться. Особенно в тех местах, где границы фактически нет.