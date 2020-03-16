Александр Лукашенко: «Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев»

Глава государства обратил внимание на саму формулировку российской стороны: было заявлено не просто о введении контроля, а именно о закрытии границы. Ситуация требует внимания и необходимо подумать, как действовать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Cтранно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. Поэтому закрывать нечего. Наверное, у себя там они установили эту границу – это их дело. Но что странно звучит – закрыли, не просто ввели контроль там больных коронавирусом, еще чего-то. А вот взяли и закрыли.

Я из своего опыта хочу просто некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить.

Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, еще чего-то, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. Потому что после закрытия придет период, когда надо будет открывать. А я знаю, как это открывать. Я помню, как с Борисом Николаевичем Ельциным и Виктором Степановичем Черномырдиным (царствие им небесное, они, наверное, не представляют, но видят оттуда, что мы творим) вот они знают, как открывать потом. Это все очень непросто. Но мне пришлось этот период в своей жизни пережить, и я лично не хотел бы, чтобы это в моей жизни повторилось.