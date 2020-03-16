Белорусам предлагают оценить и прокомментировать качество почтовой и электросвязи

Новости Беларуси. Министерство связи и информатизации хочет узнать мнение белорусов о работе входящих в его структуру предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С этого понедельника, 16 марта, и по 6 апреля на портале рейтинговой оценки любой желающий может оценить качество почтовой и электросвязи.
Доступ к порталу свободный и бесплатный. Чтобы принять участие в анкетировании, нужно только зарегистрироваться и пройти авторизацию. Помимо оценок граждане могут оставить свои комментарии. Они также будут учитываться для повышения качества услуг. Кроме того, по итогам опроса будет автоматически сформирован рейтинг соответствующих госорганизаций.
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