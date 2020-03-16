Минздрав: на медобследовании на коронавирус находятся более 2 600 граждан, включая студентов и первый уровень контактов

Новости Беларуси. Белорусские медики готовят к выписке еще троих пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. К этому дню по информации Минздрава в стране зарегистрировано 36 случаев инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси – 36 случаев заражения коронавирусом. Трёх человек медики готовят к выписке COVID-19 подтвердился у пяти студентов БГУ. Однако ни у кого из них клинических проявлений болезни не выявлено. За выходные также зарегистрированы положительные тесты у четырех граждан Беларуси. Они прибыли из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Все пациенты были изолированы.

Юлия Бородун, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси:

За прошедшие двое суток (выходные дни) наш РНПЦ эпидемиологии и микробиологии провел более 1 000 тестов на коронавирусную инфекцию. Еще около 300 тестов сейчас находится в работе. Всего сегодня, включая студентов и весь первый уровень контактов, в Республике Беларусь на медицинском обследовании находятся более 2 600 граждан. Все они чувствуют себя вполне удовлетворительно, но на всякий случай находятся под медицинским наблюдением.