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В Беларуси – 36 случаев заражения коронавирусом. Трёх человек медики готовят к выписке

16 марта 2020 12:24
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Новости Беларуси. По последней информации Минздрава к 16 марта в Беларуси зарегистрировано 36 пациентов с положительным лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Беларуси – 36 случаев заражения коронавирусом. Трёх человек медики готовят к выписке -1



COVID-19 подтвердился у пяти студентов БГУ. Однако ни у кого из них клинических проявлений болезни не выявлено. За выходные также зарегистрированы положительные тесты у четырех граждан Республики Беларусь. Они прибыли из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Все пациенты были изолированы. Их ближайшие контакты также уже госпитализированы.

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В Беларуси – 36 случаев заражения коронавирусом. Трёх человек медики готовят к выписке -4

Напомним, три человека, у которых был обнаружен вирус нового типа, успешно завершили лечение, ещё троих медики готовят к выписке. В профильном ведомстве уточнили, что на сегодня у 8 госпитализированных имеются минимальные признаки инфекционного процесса, проводится необходимая терапия. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, у него отмечается положительная динамика. У остальных пациентов признаков инфекционного процесса нет.

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За последние сутки выполнено исследование на коронавирус 950 образцов. Ещё около 200 находятся в работе. 

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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