«Минчане начали выходить с предложениями». Как депутаты работают с населением?

Новости Беларуси. Они выслушивают предложения, решают проблемы, реагируют на обращения, посвящают работе с людьми свое личное время. Поговорим в студии программы «Большой город» на СТВ о работе депутатов Мингорсовета, как улучшить качество жизни и повысить уровень доверия к представителям власти. Эти вопросы обсудим с главой депутатского корпуса в столице Андреем Бугровым, председателем Минского городского Совета депутатов. Екатерина Забенько, ведущая:

Сегодня заговорили о повышении статуса органов самоуправления. В связи с чем возникла такая задача? Может быть, не все понимают, что вы делаете, чем занимаетесь, и, может, нужно больше рекламировать свою деятельность, чтобы люди видели плоды вашей работы?

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Да, действительно, может быть, мы просто не замечаем эту работу. Ее порой невозможно потрогать руками, пощупать за что-то. Но результаты есть, и они колоссальные. Да, у нас нет волшебной палочки, чтобы махнуть рукой и на следующий день утром вдруг появился бассейн, или школа, или детский сад. Но вместе с тем депутатский корпус активно участвует в программах исполнительной власти, дабы реализовать те наказы, которые были даны депутатам. О работе местного самоуправления необходимо говорить. Это не только депутаты, еще раз повторюсь. Это люди с активной гражданской позицией. И их в Минске очень много. Очень много замечательных людей, которые готовы, несмотря на свою основную загруженность, подключиться и действительно принимать участие в этом самоуправлении. И многое делается в столице. Столица вообще является у нас на уровне республики вектором, потому что у нас развито направление местного самоуправления. Мы постоянно проводим оценку деятельности коллегиальных органов территориального общественного самоуправления и выявляем лучшие КОТОСы в столице. Посещаем, делаем объезды. И знаете, у людей горят глаза. Когда горят у минчан глаза, то этим надо просто гордиться. Екатерина Забенько:

Мне кажется, нужно немножечко переориентировать работу. Не то, что жители просят депутатов, депутаты исполняют. Мне кажется, намного эффективнее, если люди звонят депутатам и говорят: у вас есть возможности, у нас есть желание, давайте объединимся и сделаем что-то вместе. Мы вам со своей стороны посоветуем, как лучше, вы, имея свои возможности, поможете нам это реализовать.

Андрей Бугров:

Я здесь с вами полностью согласен. Порой так и происходит. Особенно в последнее время минчане начали выходить с предложениями, со своими гражданскими инициативами: что можно сделать, давайте вместе. Искренне надеюсь. Жду того, что, может, 2022 год начнется, мы проснемся 1 января, и я приду на работу, у меня будет множество предложений от жителей столицы, чтобы подключиться и поддержать депутатский корпус в столице, чтобы сделать свои дворовые территории, благоустроить лучше и получать от этого эстетическое удовольствие. Екатерина Забенько:

Вы сам минчанин. Что бы вы как человек, который родился в этом городе, хотели бы сохранить из города детства и каким вы видите город будущего? Андрей Бугров:

Я бы хотел сохранить все: я бы хотел сохранить то, что было сделано руками моих дедов, я бы хотел сохранить исторический центр столицы, я бы хотел сохранить ту архитектуру, прекрасную архитектуру, которая есть в Минске. В 1944 году 86 % города было уничтожено фашистскими войсками. И нам удалось отстроить, нам удалось сделать один из самых красивейших городов не только Европы, но, наверное, даже и мира. У нас какая-то своя здесь особенная атмосфера. Наш центр, наши проспекты. ЮНЕСКО об этом говорит. И поэтому мне, конечно, хотелось бы сохранить наши дворики, мне бы хотелось сохранить этот колорит местных улиц, который у нас сегодня есть. И, конечно, хотелось бы внести что-то новое в благоустройство, используя современные формы, мобильные формы, цвета, яркие, радужные, которые бы не давали скучать, а приносили минчанам только хорошее настроение.

Екатерина Забенько:

И будущим поколениям. Андрей Бугров:

В том числе. Екатерина Забенько:

Кстати говоря, что скажете о подрастающей смене – Молодежной палате? Насколько они отличаются от своих сверстников и что им дает такая взрослая практика?

Андрей Бугров:

Идея Молодежной палаты – это отличная идея. Во-первых, это начало формирования своей определенной гражданской позиции. Это умение научиться у старших своих коллег принятию определенных управленческих решений. И самое главное – чувствовать, что ты являешься жителем столицы, что от твоего решения зависит будущее развитие Минска, сохранение исторических ценностей нашего города. Поэтому то, что сегодня молодежь активно включается в направление Молодежного парламента, в Белорусский республиканский союз молодежи в части работы в Минске и поддержке, закреплением за собой каких-то участков, сохранение того, что есть в столице, это дорогого стоит. И знаете, у нас был в свое время какой-то вакуум, провал. Но сейчас это на подъеме. Вот это вот сейчас: элемент патриотизма, элемент стремления ребят быть нужным, полезным для своей страны, для своего города. Просто за сердце порой берет, когда ты видишь активных молодых жителей города, стремящихся сделать что-то хорошее в своем городе. Екатерина Забенько:

Спасибо огромное за разговор. Успехов вам в вашей работе, всегда быть на одной волне с минчанами и чаще объединяться для решения важных задач.