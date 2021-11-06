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«Минчане начали выходить с предложениями». Как депутаты работают с населением?

06 ноября 2021 12:36
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Новости Беларуси. Они выслушивают предложения, решают проблемы, реагируют на обращения, посвящают работе с людьми свое личное время. Поговорим в студии программы «Большой город» на СТВ о работе депутатов Мингорсовета, как улучшить качество жизни и повысить уровень доверия к представителям власти. Эти вопросы обсудим с главой депутатского корпуса в столице Андреем Бугровым, председателем Минского городского Совета депутатов.

Екатерина Забенько, ведущая:
Сегодня заговорили о повышении статуса органов самоуправления. В связи с чем возникла такая задача? Может быть, не все понимают, что вы делаете, чем занимаетесь, и, может, нужно больше рекламировать свою деятельность, чтобы люди видели плоды вашей работы?

«Минчане начали выходить с предложениями». Как депутаты работают с населением?-1

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов: 
Да, действительно, может быть, мы просто не замечаем эту работу. Ее порой невозможно потрогать руками, пощупать за что-то. Но результаты есть, и они колоссальные. Да, у нас нет волшебной палочки, чтобы махнуть рукой и на следующий день утром вдруг появился бассейн, или школа, или детский сад. Но вместе с тем депутатский корпус активно участвует в программах исполнительной власти, дабы реализовать те наказы, которые были даны депутатам. О работе местного самоуправления необходимо говорить. Это не только депутаты, еще раз повторюсь. Это люди с активной гражданской позицией. И их в Минске очень много. Очень много замечательных людей, которые готовы, несмотря на свою основную загруженность, подключиться и действительно принимать участие в этом самоуправлении. И многое делается в столице. Столица вообще является у нас на уровне республики вектором, потому что у нас развито направление местного самоуправления. Мы постоянно проводим оценку деятельности коллегиальных органов территориального общественного самоуправления и выявляем лучшие КОТОСы в столице. Посещаем, делаем объезды. И знаете, у людей горят глаза. Когда горят у минчан глаза, то этим надо просто гордиться.

Екатерина Забенько:
Мне кажется, нужно немножечко переориентировать работу. Не то, что жители просят депутатов, депутаты исполняют. Мне кажется, намного эффективнее, если люди звонят депутатам и говорят: у вас есть возможности, у нас есть желание, давайте объединимся и сделаем что-то вместе. Мы вам со своей стороны посоветуем, как лучше, вы, имея свои возможности, поможете нам это реализовать.

«Минчане начали выходить с предложениями». Как депутаты работают с населением?-4

Андрей Бугров:
Я здесь с вами полностью согласен. Порой так и происходит. Особенно в последнее время минчане начали выходить с предложениями, со своими гражданскими инициативами: что можно сделать, давайте вместе. Искренне надеюсь. Жду того, что, может, 2022 год начнется, мы проснемся 1 января, и я приду на работу, у меня будет множество предложений от жителей столицы, чтобы подключиться и поддержать депутатский корпус в столице, чтобы сделать свои дворовые территории, благоустроить лучше и получать от этого эстетическое удовольствие.

Екатерина Забенько:
Вы сам минчанин. Что бы вы как человек, который родился в этом городе, хотели бы сохранить из города детства и каким вы видите город будущего?

Андрей Бугров:
Я бы хотел сохранить все: я бы хотел сохранить то, что было сделано руками моих дедов, я бы хотел сохранить исторический центр столицы, я бы хотел сохранить ту архитектуру, прекрасную архитектуру, которая есть в Минске. В 1944 году 86 % города было уничтожено фашистскими войсками. И нам удалось отстроить, нам удалось сделать один из самых красивейших городов не только Европы, но, наверное, даже и мира. У нас какая-то своя здесь особенная атмосфера. Наш центр, наши проспекты. ЮНЕСКО об этом говорит. И поэтому мне, конечно, хотелось бы сохранить наши дворики, мне бы хотелось сохранить этот колорит местных улиц, который у нас сегодня есть. И, конечно, хотелось бы внести что-то новое в благоустройство, используя современные формы, мобильные формы, цвета, яркие, радужные, которые бы не давали скучать, а приносили минчанам только хорошее настроение.

«Минчане начали выходить с предложениями». Как депутаты работают с населением?-7

Екатерина Забенько:
И будущим поколениям.

Андрей Бугров:
В том числе.

Екатерина Забенько:
Кстати говоря, что скажете о подрастающей смене – Молодежной палате? Насколько они отличаются от своих сверстников и что им дает такая взрослая практика?

«Минчане начали выходить с предложениями». Как депутаты работают с населением?-10

Андрей Бугров:
Идея Молодежной палаты – это отличная идея. Во-первых, это начало формирования своей определенной гражданской позиции. Это умение научиться у старших своих коллег принятию определенных управленческих решений. И самое главное – чувствовать, что ты являешься жителем столицы, что от твоего решения зависит будущее развитие Минска, сохранение исторических ценностей нашего города. Поэтому то, что сегодня молодежь активно включается в направление Молодежного парламента, в Белорусский республиканский союз молодежи в части работы в Минске и поддержке, закреплением за собой каких-то участков, сохранение того, что есть в столице, это дорогого стоит. И знаете, у нас был в свое время какой-то вакуум, провал. Но сейчас это на подъеме. Вот это вот сейчас: элемент патриотизма, элемент стремления ребят быть нужным, полезным для своей страны, для своего города. Просто за сердце порой берет, когда ты видишь активных молодых жителей города, стремящихся сделать что-то хорошее в своем городе.

Екатерина Забенько:
Спасибо огромное за разговор. Успехов вам в вашей работе, всегда быть на одной волне с минчанами и чаще объединяться для решения важных задач.

«Минчане начали выходить с предложениями». Как депутаты работают с населением?-13

Андрей Бугров:
Спасибо, и мне бы очень хотелось, чтобы минчане, конечно же, всегда были соучастными в развитии родного города, развитии столицы. Друзья, давайте вместе сделаем наш город краше, лучше, красивее. И будем гордиться в дальнейшем тем, что мы совместно сделали вместе с вами.

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# Социальная помощь # общество # Андрей Бугров # Екатерина Забенько # Фотофакт

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