Димитриевская родительская суббота. Православные верующие поминают усопших

В церковном календаре этот день не единственный, но последний в году, кода принято возносить молитвы о тех, кто отошел к Господу. Также существует традиция посещать могилы близких после службы. Приводить в порядок места захоронения. Достойным воспоминанием о человеке являются зажженная на могиле свеча и цветы, но прежде всего молитва об упокоении его души.