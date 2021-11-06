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Димитриевская родительская суббота. Православные верующие поминают усопших

06 ноября 2021 12:08
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Новости Беларуси. Димитриевская родительская суббота: православные верующие в Беларуси поминают усопших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Димитриевская родительская суббота. Православные верующие поминают усопших-1

В церковном календаре этот день не единственный, но последний в году, кода принято возносить молитвы о тех, кто отошел к Господу. Также существует традиция посещать могилы близких после службы. Приводить в порядок места захоронения. Достойным воспоминанием о человеке являются зажженная на могиле свеча и цветы, но прежде всего молитва об упокоении его души.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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