«Лучше, чем просидеть в общежитии за телефоном». В Минске волонтёры высадили около 100 елей

Новости Беларуси. В Минске продолжаются субботники. Эти выходные не стали исключением. Например, улучшению экологической ситуации уделили внимание в Заводском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 100 елей высадили вдоль МКАД. Делали это учащиеся Минского государственного автомеханического колледжа, волонтеры БРСМ. Они пришли на помощь работникам «Зеленстроя».

Виктор Турченко, старший мастер УП «Зеленстрой Заводского района»:

Это не только создаст какую-то комфортную зону, но и сделает более красивую прилегающую к МКАДу территорию.

Максим Подлипский, учащийся Минского государственного автомеханического колледжа:

Мы часто с одногруппниками принимаем участие в таких вот мероприятиях. Решили тоже помочь украсить Минск. Лучше провести с одногруппниками, помочь Минску, городу, где обучаюсь, чем просидеть в общежитии за телефоном.