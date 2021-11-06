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«Лучше, чем просидеть в общежитии за телефоном». В Минске волонтёры высадили около 100 елей

06 ноября 2021 12:04
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Новости Беларуси. В Минске продолжаются субботники. Эти выходные не стали исключением. Например, улучшению экологической ситуации уделили внимание в Заводском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Лучше, чем просидеть в общежитии за телефоном». В Минске волонтёры высадили около 100 елей-1

Около 100 елей высадили вдоль МКАД. Делали это учащиеся Минского государственного автомеханического колледжа, волонтеры БРСМ. Они пришли на помощь работникам «Зеленстроя».  

«Лучше, чем просидеть в общежитии за телефоном». В Минске волонтёры высадили около 100 елей-4

Виктор Турченко, старший мастер УП «Зеленстрой Заводского района»:
Это не только создаст какую-то комфортную зону, но и сделает более красивую прилегающую к МКАДу территорию.  

«Лучше, чем просидеть в общежитии за телефоном». В Минске волонтёры высадили около 100 елей-7

Максим Подлипский, учащийся Минского государственного автомеханического колледжа:
Мы часто с одногруппниками принимаем участие в таких вот мероприятиях. Решили тоже помочь украсить Минск. Лучше провести с одногруппниками, помочь Минску, городу, где обучаюсь, чем просидеть в общежитии за телефоном.  

«Лучше, чем просидеть в общежитии за телефоном». В Минске волонтёры высадили около 100 елей-10

В 2021 году время, отведенное на осеннее благоустройство, не ограничено. Работы по озеленению столицы продолжатся и в следующие выходные.  

# Субботники в Беларуси # общество # Максим Подлипский # Виктор Турченко # Фотофакт

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