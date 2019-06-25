Минчанам предлагают озеленить свой двор: куда обращаться

О проекте «Зелёный двор вместе!» рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

В этом году запустили пилотный проект «Зелёный двор вместе!», где разработаны площадки для озеленения и каждый житель города в осенний период может принять участие в озеленении своего двора. Подобрать свой район, зайти на сайт своего района, выбрать ту площадку, где он считает необходимым принять участие, и в осенний период заявиться, что да, я хочу посадить дерево, кустарник на том-то объекте. С ним свяжутся и можно будет эту работу выполнить.

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