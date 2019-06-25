Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта

Новости Беларуси. Многолюдно на главной фан-зоне II Европейских игр. Ежедневно там бывает до 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей.