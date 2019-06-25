Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта

Новости Беларуси. Многолюдно на главной фан-зоне II Европейских игр. Ежедневно там бывает до 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей.
Новости Беларуси. Многолюдно на главной фан-зоне II Европейских игр. Ежедневно там бывает до 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей.
Ксения Худолей, СТВ:
Ожидаются выступления творческих детских коллективов. А вечером на сцену выйдут популярные артисты: группа «Топлесс», Никита Фоминых, «Дядя Ваня и племянники».
Знакомые всем мелодии вечером сменятся венгерскими мотивами. На фуд-кортах можно будет попробовать венгерские блюда – с перчинкой.
Они исполнили песню Барских на баяне. Послушайте, как получилось
С каким настроением сюда пришли болельщики, смотрите в видеоматериале.