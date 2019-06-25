Они исполнили песню Барских на баяне. Послушайте, как получилось

Новости Беларуси. Радость за успехи атлетов в режиме нон-стоп переживают многочисленные болельщики. Уже сейчас многолюдно на главной фан-зоне II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежедневно там бывает до 30 тысяч человек. У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей.

Ксения Худолей, СТВ:

На главной фан-зоне артисты выходят на сцену один за одним. С самого утра собралось очень много болельщиков. Артисты играют национальную белорусскую музыку. Эти мотивы знакомы каждому. Зажечь готовится дуэт баянистов. Расскажите, чем сегодня будете удивлять.

Андрей Довженко, музыкант:

У нас очень убойная, новая программа специально для II Европейских игр. Например, никто не ожидает услышать каверы Лободы и Киркорова на баяне. Ксения Худолей:

Андрей, долго готовились? Андрей Довженко:

Как только узнали, в течение месяцев двух-трех мы делали программу. Будет весело, будет задорно. Будем играть, петь, танцевать. Ксения Худолей:

Что интересно, очень много национальной белорусской музыки. Интересна ли она иностранцам, которые приехали сюда?