Они исполнили песню Барских на баяне. Послушайте, как получилось
Новости Беларуси. Радость за успехи атлетов в режиме нон-стоп переживают многочисленные болельщики. Уже сейчас многолюдно на главной фан-зоне II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежедневно там бывает до 30 тысяч человек.
У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей.
Ксения Худолей, СТВ:
На главной фан-зоне артисты выходят на сцену один за одним. С самого утра собралось очень много болельщиков. Артисты играют национальную белорусскую музыку. Эти мотивы знакомы каждому. Зажечь готовится дуэт баянистов.
Расскажите, чем сегодня будете удивлять.
Андрей Довженко, музыкант:
У нас очень убойная, новая программа специально для II Европейских игр. Например, никто не ожидает услышать каверы Лободы и Киркорова на баяне.
Ксения Худолей:
Андрей, долго готовились?
Андрей Довженко:
Как только узнали, в течение месяцев двух-трех мы делали программу. Будет весело, будет задорно. Будем играть, петь, танцевать.
Ксения Худолей:
Что интересно, очень много национальной белорусской музыки. Интересна ли она иностранцам, которые приехали сюда?
Дмитрий Писаник, музыкант:
Наша музыка интересна всем: и белорусам, и иностранцам. Особенно в эти дни – торжественные, праздничные. Иностранцы – это наша основная публика.
Ксения Худолей:
Ваши выступления – это всегда импровизация. Сымпровизируйте что-нибудь.
Как зазвучала песня Барских в исполнении ребят, смотрите в видеоматериале.