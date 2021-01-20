Милиционеры, депутаты, специалисты соцсферы. Кто представит Смолевичский район на ВНС?

Новости Беларуси. Минская область готовится к VI Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Смолевичском районе уже избрали его участников.
Район представят 9 делегатов. Все работают в разных сферах.
Новости Беларуси. Минская область готовится к VI Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Смолевичском районе уже избрали его участников.
Район представят 9 делегатов. Все работают в разных сферах.
Это милиционеры, депутаты, работники социальной сферы, специалисты сельского хозяйства, в том числе руководитель сельхозпредприятия Виталий Секержицкий. Ранее он занимал должность директора фирмы по переработке овощей. Вопросы сельского хозяйства для Смолевичского района одни из актуальных. Подготовка к посевной кампании, обеспечение хозяйств новой техникой и многое другое – все это поднимут на национальном форуме.
Виталий Секержицкий, руководитель фермерского хозяйства:
Сегодня мы понимаем, что очень большая нагрузка идет на посевную, на уборочную. И нам, фермерам, нужна помощь. Это реальное кредитование на эти периоды, выделение для рассмотрения покупки белорусской техники, также какие-то лизинговые программы по импортной технике.
VI Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля. Форум соберет около трех тысяч участников и приглашенных со всей страны. Им предстоит детально обсудить основные вопросы социально-экономического и социально-политического развития страны на ближайшие пять лет. Предложения граждане вносили на диалоговых площадках и в общественных приемных.
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