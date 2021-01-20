Милиционеры, депутаты, специалисты соцсферы. Кто представит Смолевичский район на ВНС?

Новости Беларуси. Минская область готовится к VI Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Смолевичском районе уже избрали его участников. Район представят 9 делегатов. Все работают в разных сферах.

Это милиционеры, депутаты, работники социальной сферы, специалисты сельского хозяйства, в том числе руководитель сельхозпредприятия Виталий Секержицкий. Ранее он занимал должность директора фирмы по переработке овощей. Вопросы сельского хозяйства для Смолевичского района одни из актуальных. Подготовка к посевной кампании, обеспечение хозяйств новой техникой и многое другое – все это поднимут на национальном форуме.