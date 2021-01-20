Прямой эфир

Милиционеры, депутаты, специалисты соцсферы. Кто представит Смолевичский район на ВНС?

20 января 2021 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минская область готовится к VI Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Смолевичском районе уже избрали его участников.

Район представят 9 делегатов. Все работают в разных сферах.

Милиционеры, депутаты, специалисты соцсферы. Кто представит Смолевичский район на ВНС?-1

Это милиционеры, депутаты, работники социальной сферы, специалисты сельского хозяйства, в том числе руководитель сельхозпредприятия Виталий Секержицкий. Ранее он занимал должность директора фирмы по переработке овощей. Вопросы сельского хозяйства для Смолевичского района одни из актуальных. Подготовка к посевной кампании, обеспечение хозяйств новой техникой и многое другое – все это поднимут на национальном форуме.

Милиционеры, депутаты, специалисты соцсферы. Кто представит Смолевичский район на ВНС?-4

Виталий Секержицкий, руководитель фермерского хозяйства:
Сегодня мы понимаем, что очень большая нагрузка идет на посевную, на уборочную. И нам, фермерам, нужна помощь. Это реальное кредитование на эти периоды, выделение для рассмотрения покупки белорусской техники, также какие-то лизинговые программы по импортной технике.

Милиционеры, депутаты, специалисты соцсферы. Кто представит Смолевичский район на ВНС?-7

VI Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля. Форум соберет около трех тысяч участников и приглашенных со всей страны. Им предстоит детально обсудить основные вопросы социально-экономического и социально-политического развития страны на ближайшие пять лет. Предложения граждане вносили на диалоговых площадках и в общественных приемных.

Читайте также:

«Сельское хозяйство сегодня сильно завязано на энергетике». Какие вопросы делегаты от минского региона вынесут на ВНС?

Только для единомышленников и вообще зачем? Развеиваем пять главных мифов о Всебелорусском народном собрании

«Тоже будем бегать с бубном вокруг итогов». Кто и зачем пытается дискредитировать ВНС?

# Всебелорусское народное собрание # общество # Виталий Секержицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Распределение квартир будет общегородское». Ещё один арендный дом введут в эксплуатацию в Минске в 2021 году
20 января 2021 13:45

«Распределение квартир будет общегородское». Ещё один арендный дом введут в эксплуатацию в Минске в 2021 году

«Это должен быть пологий спуск». Как выбрать безопасную горку для катания?
20 января 2021 13:29

«Это должен быть пологий спуск». Как выбрать безопасную горку для катания?

«Самый старый спичечный коробок 1950-х годов». Коллекционеры о редких экземплярах
20 января 2021 13:19

«Самый старый спичечный коробок 1950-х годов». Коллекционеры о редких экземплярах