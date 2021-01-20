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«Распределение квартир будет общегородское». Ещё один арендный дом введут в эксплуатацию в Минске в 2021 году

20 января 2021 13:45
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Новости Беларуси. В 2021 году в Минске введут в эксплуатацию еще один арендный дом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он расположен на пересечении улиц Одоевского и Киреенко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дом уже практически готов к сдаче. Осталось завершить некоторые строительные работы, которые перенесли на более благоприятный период.

«Распределение квартир будет общегородское». Ещё один арендный дом введут в эксплуатацию в Минске в 2021 году-1

Всего в доме 244 квартиры. Их будут сдавать прокурорским работникам, судьям, правоохранителям, а также очередникам: инвалидам, многодетным семьям, сиротам и молодым специалистам.

В эксплуатацию новый дом введут летом 2021-го.

«Распределение квартир будет общегородское». Ещё один арендный дом введут в эксплуатацию в Минске в 2021 году-4

Ирина Савицкая, заместитель главы администрации Фрунзенского района:
У нас идет учет ежегодный, мы их отслеживаем. Арендное жилье необходимо. Человек понимает, за что он работает, куда ему идти, к чему стремиться. Спрос на арендное жилье очень большой. У нас очень большой район, очередь общая городская, и распределение квартир будет общегородское – со всех районов.

«Распределение квартир будет общегородское». Ещё один арендный дом введут в эксплуатацию в Минске в 2021 году-7

В ноябре 2020 года началось строительство еще одного арендного дома на 116 квартир. Он разместился на улицах Горецкого и Шаранговича. В эксплуатацию здание введут осенью 2021-го.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Ирина Савицкая # Фотофакт

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