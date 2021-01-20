«Распределение квартир будет общегородское». Ещё один арендный дом введут в эксплуатацию в Минске в 2021 году
Новости Беларуси. В 2021 году в Минске введут в эксплуатацию еще один арендный дом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он расположен на пересечении улиц Одоевского и Киреенко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Дом уже практически готов к сдаче. Осталось завершить некоторые строительные работы, которые перенесли на более благоприятный период.
Всего в доме 244 квартиры. Их будут сдавать прокурорским работникам, судьям, правоохранителям, а также очередникам: инвалидам, многодетным семьям, сиротам и молодым специалистам.
В эксплуатацию новый дом введут летом 2021-го.
Ирина Савицкая, заместитель главы администрации Фрунзенского района:
У нас идет учет ежегодный, мы их отслеживаем. Арендное жилье необходимо. Человек понимает, за что он работает, куда ему идти, к чему стремиться. Спрос на арендное жилье очень большой. У нас очень большой район, очередь общая городская, и распределение квартир будет общегородское – со всех районов.
В ноябре 2020 года началось строительство еще одного арендного дома на 116 квартир. Он разместился на улицах Горецкого и Шаранговича. В эксплуатацию здание введут осенью 2021-го.