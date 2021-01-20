«Распределение квартир будет общегородское». Ещё один арендный дом введут в эксплуатацию в Минске в 2021 году

Новости Беларуси. В 2021 году в Минске введут в эксплуатацию еще один арендный дом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он расположен на пересечении улиц Одоевского и Киреенко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дом уже практически готов к сдаче. Осталось завершить некоторые строительные работы, которые перенесли на более благоприятный период.