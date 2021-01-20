«Это должен быть пологий спуск». Как выбрать безопасную горку для катания?

Новости Беларуси. Зима подарила нам много снега, взрослые и дети отправились кататься на горку. С одной стороны, весело. Но с другой – если посмотреть на число людей, которые обратились к медикам за помощью, то кажется, что и взрослые совсем забыли про все правила. Где в Минске лучше всего кататься и как правильно выбирать горку? Об этом в программе « Большой город » рассказали Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска, и Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС.

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска:

Когда родители с детьми отправляются на горку, очень важно выбрать безопасную горку. В свою очередь, она должна быть пологим спуском. Резкие обрывы и спуски пусть выбирают профессионалы на специализированных площадках, у которых есть хорошая подготовка и соответствующее оборудование для этого. А для детей и родителей очень важно выбрать горку, чтобы она заканчивалась не травмоопасно, то есть, она не должна заканчиваться дорогой или водоемом. Потенциально опасным объектом также могут быть забор либо кусты. Приземление и окончание дороги с этой горки может повлечь травмы, поэтому стоит на это обращать внимание. Если дети, к примеру, катаются на санках с горки, то родителям необходимо проверить техническое состояние этих санок перед использованием. И не допускать спуска на санках через трамплины, строить снежные туннели и так далее. А если вдруг на санках есть ремни безопасности, то, соответственно, их необходимо использовать и пристегиваться.