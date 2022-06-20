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Совместная работа по патриотическому воспитанию. 21 июня «Поезд Памяти» остановится в Бресте

20 июня 2022 06:10
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Если политики принимают решения, то от молодых людей Союзного государства ждут свежего взгляда и новых идей. В эти дни молодежной столицей двух стран становится Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Совместная работа по патриотическому воспитанию. 21 июня «Поезд Памяти» остановится в Бресте-1

Бизнес, социальные проекты, образование – вместе можно сделать как минимум вдвое больше. В преддверии Форума регионов Беларуси и России слово студентам, парламентариям, лидерам общественных организаций. 2022 год для объединений знаковый в области патриотических проектов.  

Один из ярких – выставка «Память поколений», которую представят на форуме. Это артефакты времен войны. «Поезд Памяти», который встретят в Бресте 21 июня накануне Дня всенародной памяти. Совместную работу по патриотическому воспитанию молодежь Союзного государства намерена продолжить. Это и организация поисковых работ, патриотических клубов на базе воинских частей. Все инициативы по сохранению исторической памяти озвучат во время тематического пленарного заседания.  

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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