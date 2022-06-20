Сессия Парламентского собрания Союзного государства пройдёт в Минске. Какие вопросы станут центральными?

Совместную деятельность в непростых современных условиях продолжат обсуждать парламентарии Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская столица вновь станет площадкой для проведения очередной, 62-й по счету, сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Речь пойдет о тех внешних вызовах и угрозах, санкционном давлении, которым необходимо противостоять благодаря дальнейшей экономической интеграции. Также депутаты двух стран в своей работе не обойдут стороной актуальную тему защиты исторической памяти в условиях пропаганды нацизма.

С призывом об усилении работы в этом направлении в межпарламентских организациях обратился председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Кроме того, на сессии утвердят вновь сформированные составы комиссий Парламентского собрания и изберут их председателей, которые проконтролируют выполнение Союзных программ на законодательном уровне.