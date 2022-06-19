Мясной 3D-принтер и веганская колбаса. Какие ещё новинки представила НАН Беларуси?
Новости Беларуси. Как IT помогает развивать сельское хозяйство, когда на наши нивы придут беспилотники, какие породы животных считаются самыми лучшими у белорусских селекционеров и возможно ли сесть на безлактозную диету с инновационными продуктами Made in Belarus? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обзор самых крутых новинок, представленных на выставке «Белагро». Расскажем о новейших тенденциях в сельском хозяйстве.
Впрочем, вполне возможно, скоро на каждой кухне вместо набора продуктов из магазина будут картриджи с набором белков, жиров и углеводов. Институт мясо-молочной продукции НАН уже сделал шаг в будущее. Ученые разработали специальные эмульсии для мясного 3D-принтера. Напечатать на нем можно будет деликатесы любой формы.
Екатерина Шегидевич, заместитель директора Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:
Сразу возникает вопрос, что же в составе этой эмульсии. Эмульсия у нас подобрана на основе натурального мясного сырья без добавления красителей, усилителей вкуса. Продукт очень интересный, возможно, постепенно он найдет своего потребителя. Конечно, не для массового рынка – это безусловно.
В портфеле ученых – десятки инновационных разработок. Насколько быстро они появятся на прилавках, зависит от заинтересованности предприятий. Например, история импортозамещающих белорусских сыров с плесенью начиналась с разработанной институтом закваски. Сейчас востребованный продукт для людей с непереносимостью лактозы – так называемое немолоко на основе овсяных хлопьев и других компонентов. Опытные образцы колбасы без мяса. Еще одна новинка на десерт – мороженое из сыра рикотта.
Екатерина Шегидевич:
Если мы говорим про веганство, то в основе продукта гороховая мука, гречневая, шампиньоны, мы добавили грецкий орех. Если говорить про лактовегетариантство, мы внесли туда сыр, сухое молоко, масло. Из растительных компонентов там гороховая мука, картофельное пюре и лук. Очень интересные продукты. Мы видим по выставке, что потребителям они нравятся.
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