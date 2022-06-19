Мясной 3D-принтер и веганская колбаса. Какие ещё новинки представила НАН Беларуси?

Новости Беларуси. Как IT помогает развивать сельское хозяйство, когда на наши нивы придут беспилотники, какие породы животных считаются самыми лучшими у белорусских селекционеров и возможно ли сесть на безлактозную диету с инновационными продуктами Made in Belarus? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обзор самых крутых новинок, представленных на выставке «Белагро». Расскажем о новейших тенденциях в сельском хозяйстве.

Впрочем, вполне возможно, скоро на каждой кухне вместо набора продуктов из магазина будут картриджи с набором белков, жиров и углеводов. Институт мясо-молочной продукции НАН уже сделал шаг в будущее. Ученые разработали специальные эмульсии для мясного 3D-принтера. Напечатать на нем можно будет деликатесы любой формы.

Екатерина Шегидевич, заместитель директора Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:

Сразу возникает вопрос, что же в составе этой эмульсии. Эмульсия у нас подобрана на основе натурального мясного сырья без добавления красителей, усилителей вкуса. Продукт очень интересный, возможно, постепенно он найдет своего потребителя. Конечно, не для массового рынка – это безусловно.