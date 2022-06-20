Всё из-за частых жалоб горожан. Сотрудники ГАИ замерили уровень шума от гомельских мотоциклистов

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ нашей страны проявили заботу о жителях и провели уникальный для Беларуси рейд: останавливали мотолюбителей и измеряли уровень громкости выхлопных систем с помощью шумомера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной проверки стали частые жалобы от жильцов магистральных улиц Гомеля – в ночное время их будят мотохулиганы.

Чтобы привлечь внимание, они самостоятельно переоборудуют выхлопную систему, тем самым усиливают звук «железного коня». По техническим стандартам его уровень не должен превышать 100 децибел, иначе владельцу грозит административная ответственность. За час патруль остановил более 10 мотоциклистов. У всех техника соответствовала нормам, однако не обошлось без других нарушений.

Владимир Саприко, командир батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

За истекший период текущего года на территории Гомельской области произошло 16 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. 18 человек в данных происшествиях получили ранения различной степени тяжести. И, к сожалению, в данных ДТП два человека погибли.