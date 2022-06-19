Кроликов-шиншилл возрождают белорусские заводчики. Посмотрите, как выглядит эта редкая порода
Новости Беларуси. Как IT помогает развивать сельское хозяйство, когда на наши нивы придут беспилотники, какие породы животных считаются самыми лучшими у белорусских селекционеров и возможно ли сесть на безлактозную диету с инновационными продуктами Made in Belarus? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обзор самых крутых новинок, представленных на выставке «Белагро». Расскажем о новейших тенденциях в сельском хозяйстве.
Яна Шипко, корреспондент:
Это французская порода. Бургундский кролик считается по своим качествам одним из самых лучших в мире. Пока что этому трусишке два месяца, но вырастет он еще вдвое.
Кроликов на выставке покупали прямо на наших глазах. Животные неприхотливые – можно держать как дома в качестве питомца, так и масштабировать до целой фермы. Вот только профессионалы сетуют: разводить берутся многие, а поддерживают чистоту пород в Беларуси единицы. У Марии в кролиководстве вся семья, на выставке вместе с мамой – вдохновилась ее примером. А сегодня и сама возрождает породу советская шиншилла.
Мария Савельева, заводчик кроликов:
В Беларуси ее очень мало. В свое время было много. Незаслуженно забытая порода. А сейчас возрождаем. В этом году такое время, что люди стали вспоминать эту породу, и она начала пользоваться успехом. Я их завозила из института Афанасьева, это Москва. Они все с клеймышком нашего хозяйства. Их родители – с экспертизной оценкой, как положено, чистота породы. Пока мы одни из тех, у кого чисто те породы. То есть доказано, что это шиншилла чистая.
– Шиншилла – из-за схожести меха?
– Да, у них розеточки. Если подуть. Будем дальше развиваться, еще интересные породы завозить в Беларусь, чтобы люди интересовались, разводили. Желающих много. У нас на данный момент проблемы с экспертными оценками, потому что эксперты из Европы. Сами понимаете, чуть-чуть сложновато их пригласить к нам. А так это очень интересно.
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