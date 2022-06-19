Кроликов-шиншилл возрождают белорусские заводчики. Посмотрите, как выглядит эта редкая порода

Новости Беларуси. Как IT помогает развивать сельское хозяйство, когда на наши нивы придут беспилотники, какие породы животных считаются самыми лучшими у белорусских селекционеров и возможно ли сесть на безлактозную диету с инновационными продуктами Made in Belarus? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обзор самых крутых новинок, представленных на выставке «Белагро». Расскажем о новейших тенденциях в сельском хозяйстве.

Яна Шипко, корреспондент:

Это французская порода. Бургундский кролик считается по своим качествам одним из самых лучших в мире. Пока что этому трусишке два месяца, но вырастет он еще вдвое.

Кроликов на выставке покупали прямо на наших глазах. Животные неприхотливые – можно держать как дома в качестве питомца, так и масштабировать до целой фермы. Вот только профессионалы сетуют: разводить берутся многие, а поддерживают чистоту пород в Беларуси единицы. У Марии в кролиководстве вся семья, на выставке вместе с мамой – вдохновилась ее примером. А сегодня и сама возрождает породу советская шиншилла.