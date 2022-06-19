Анализ состава тела. Что это такое и как процедура поможет при коррекции фигуры?
Новости Беларуси. Как IT помогает развивать сельское хозяйство, когда на наши нивы придут беспилотники, какие породы животных считаются самыми лучшими у белорусских селекционеров и возможно ли сесть на безлактозную диету с инновационными продуктами Made in Belarus? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обзор самых крутых новинок, представленных на выставке «Белагро». Расскажем о новейших тенденциях в сельском хозяйстве.
Яна Шипко, корреспондент:
Больше 300 разработок представили на выставке институты НАН Беларуси. Отправляемся на их стенд, чтобы узнать, как на основе технологий, разработанных белорусскими учеными, производят импортозамещающие продукты. И попробуем новинки, которые пока даже не внедрены в производство.
Но тут посетителей стенда НАН ждал сюрприз. Пробовать продукты ученые предлагают с научным подходом. Поможет в этом диагностика состава тела.
Наталья Белякова, начальник отдела питания научно-практического центра НАН Беларуси:
Это анализ состава тела, когда врач-диетолог показывает пациенту, если у него есть избыток массы тела, то за счет каких тканей – жировой, мышечной массы может быть развитие, застойные явления. Этот анализ будет полезен для тех людей, кто хочет провести коррекцию массы тела – как снизить свой вес, так и набрать. А также это будет ценное исследование для людей, которые имеют хронические заболевания: артериальная гипертензия, метаболический синдром. Мы можем при проведении диетотерапии сделать это исследование вначале и по истечении какого-то времени, когда человек изменит свой рацион питания.
– Здорово, давайте попробуем.
– Жировая масса для вас должна быть 7 килограммов. Она у вас снижена.
– Очень удобно, что прежде чем отправляться дегустировать многочисленные продукты, представленные на стендах, можно в таком экспресс-формате сделать диагностику и узнать, какие продукты рекомендовано кушать, а от каких стоит воздержаться. Я, например, пойду искать полезные жирные кислоты и пить больше воды.
Читайте также:
За один полёт обработает 30 гектаров земли. Как дроны облегчают труд белорусских аграриев?
«Позволяет максимально бережно выделять зерно из культуры». На «Белагро» впервые представили роторный комбайн
Кроликов-шиншилл возрождают белорусские заводчики. Посмотрите, как выглядит эта редкая порода