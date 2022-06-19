Анализ состава тела. Что это такое и как процедура поможет при коррекции фигуры?

Новости Беларуси. Как IT помогает развивать сельское хозяйство, когда на наши нивы придут беспилотники, какие породы животных считаются самыми лучшими у белорусских селекционеров и возможно ли сесть на безлактозную диету с инновационными продуктами Made in Belarus? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обзор самых крутых новинок, представленных на выставке «Белагро». Расскажем о новейших тенденциях в сельском хозяйстве.

Яна Шипко, корреспондент:

Больше 300 разработок представили на выставке институты НАН Беларуси. Отправляемся на их стенд, чтобы узнать, как на основе технологий, разработанных белорусскими учеными, производят импортозамещающие продукты. И попробуем новинки, которые пока даже не внедрены в производство.

Но тут посетителей стенда НАН ждал сюрприз. Пробовать продукты ученые предлагают с научным подходом. Поможет в этом диагностика состава тела.