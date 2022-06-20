Михал Огинский владел 200 гектарами земли. Что было на этой площади и где гуляли его гости?

Северные Афины. Земля полонезов. Как любитель стал композитором, известным на весь мир, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Разные грани маэстро Огинского и турне в эпоху от его родственников.
Северные Афины. Земля полонезов. Как любитель стал композитором, известным на весь мир, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Разные грани маэстро Огинского и турне в эпоху от его родственников.
Сердце усадьбы – театрально-музыкальный зал. Здесь устраивают классические концерты, ставят спектакли. Каждый сезон богат на события. Ночь музеев, пленэры, детские балы, фестиваль георгин в честь любимых цветов музыканта. Князь коллекционировал эндемики со всего мира и был знатным землевладельцем. 200 гектаров в цвету. На берегах Рудицы и Бобринки построили дамбу для водяной мельницы. А зимой устраивали каток. Была своя винокурня, конюшни, стильный английский парк. После сытного обеда гостям предлагалось не поспать, а прогуляться под зонтиком, умчаться галопом либо проехаться на карете. Ну, как устоять? Богатырское такси – фантастика для туристов.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Круче, чем Mercedes.
Андрей Зимницкий:
Это порода латышская упряжная. Зовут их Гром и Сокол.
Анастасия Макеева:
Они, конечно, в меру упитанные. Много едят?
Андрей Зимницкий:
Если бы меня так кормили, я бы тоже таким был. Карета наша тоже не совсем обычная – это трансформер. Мы едем с вами в открытом ландо, из нее можно сделать кабриолет, можно сделать фаэтон или закрыть коробочку полностью. Как я расписываю нашу карету, кожаный салон, идеальный дизайн, радиальные гидравлические тормоза, светодиодная оптика. Все опции, кроме печки.
Под стук копыт и птичий оркестр переносимся во времена, когда здесь расхаживали павлины, лани и косули. Контактный зоопарк и зверинец Огинского впечатлял всех месье и мадемуазелей. По преданию, композитор подарил дочке медвежонка. На пути с ветерком туристов ожидают поэтичные мостики, китайская и греческая беседки. Последнюю построили в честь старшей Амелии. Здесь декламировали стихи и устраивали музыкальные вечера.
Андрей Зимницкий:
Вот эта сосна посажена при Огинском – сосна веймутова, или канадская. Вот еще одно дерево, которое помнит Огинского, – серебристый тополь. Мостики восстановлены по гравюрам секретаря Огинского Леонардо Ходько, а остров называется «Лебединый остров» и «Остров любви».
Анастасия Макеева:
Ух ты, там молодожены, наверное, приезжают?
Андрей Зимницкий:
Любимое место.
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