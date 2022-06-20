Михал Огинский владел 200 гектарами земли. Что было на этой площади и где гуляли его гости?

Северные Афины. Земля полонезов. Как любитель стал композитором, известным на весь мир, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Разные грани маэстро Огинского и турне в эпоху от его родственников.

Сердце усадьбы – театрально-музыкальный зал. Здесь устраивают классические концерты, ставят спектакли. Каждый сезон богат на события. Ночь музеев, пленэры, детские балы, фестиваль георгин в честь любимых цветов музыканта. Князь коллекционировал эндемики со всего мира и был знатным землевладельцем. 200 гектаров в цвету. На берегах Рудицы и Бобринки построили дамбу для водяной мельницы. А зимой устраивали каток. Была своя винокурня, конюшни, стильный английский парк. После сытного обеда гостям предлагалось не поспать, а прогуляться под зонтиком, умчаться галопом либо проехаться на карете. Ну, как устоять? Богатырское такси – фантастика для туристов.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Круче, чем Mercedes.

Андрей Зимницкий:

Это порода латышская упряжная. Зовут их Гром и Сокол. Анастасия Макеева:

Они, конечно, в меру упитанные. Много едят?

Андрей Зимницкий:

Если бы меня так кормили, я бы тоже таким был. Карета наша тоже не совсем обычная – это трансформер. Мы едем с вами в открытом ландо, из нее можно сделать кабриолет, можно сделать фаэтон или закрыть коробочку полностью. Как я расписываю нашу карету, кожаный салон, идеальный дизайн, радиальные гидравлические тормоза, светодиодная оптика. Все опции, кроме печки.

Под стук копыт и птичий оркестр переносимся во времена, когда здесь расхаживали павлины, лани и косули. Контактный зоопарк и зверинец Огинского впечатлял всех месье и мадемуазелей. По преданию, композитор подарил дочке медвежонка. На пути с ветерком туристов ожидают поэтичные мостики, китайская и греческая беседки. Последнюю построили в честь старшей Амелии. Здесь декламировали стихи и устраивали музыкальные вечера.